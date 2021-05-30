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    Глава Європарламенту закликав до посилення санкцій проти Росії

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    &laquo;Взаємодія Євросоюзу і Росії дуже напружена на тлі отруєння і ув&rsquo;язнення російського опозиціонера Навального, а також конфлікту на Сході України&raquo; &ndash; Сассолі - Глава Європарламенту закликав до посилення санкцій проти Росії

    «Взаємодія Євросоюзу і Росії дуже напружена на тлі отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Навального, а також конфлікту на Сході України» – Сассолі

    Фото з відкритих джерел

    «Відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися» – Сассолі

    Глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія нещодавно заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російських чиновників.

    Про це Сассолі сказав у інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, повідомляє DW.

    «Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ», – сказав політик.

    Коментуючи нещодавні події довкола примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі відзначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися.

    За словами його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також «дуже напружена» на тлі отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Алексєя Навального, а також конфлікту на Сході України.

    Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив сподівання, що це приведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

    Нагадаємо, на підтримку білоруса Протасевича паризький аеропорт Шарль де Голль розмістив фото політв’язня.

    Як повідомлялося, опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ.

    Теги: ЄС Росія ЗМІ санкції отруєння аеропорт КДБ Ryanair звільнення
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    Глава Європарламенту закликав до посилення санкцій проти Росії