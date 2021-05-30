Глава Європарламенту закликав до посилення санкцій проти Росії

«Взаємодія Євросоюзу і Росії дуже напружена на тлі отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Навального, а також конфлікту на Сході України» – Сассолі

«Відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися» – Сассолі

Глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія нещодавно заборонила в’їзд, закликав до посилення санкцій проти російських чиновників.

Про це Сассолі сказав у інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke, повідомляє DW.

«Нам необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ», – сказав політик.

Коментуючи нещодавні події довкола примусової посадки літака RyanAir в Мінську, Сассолі відзначив, що відносини Москви і Мінська продовжать зміцнюватися.

За словами його словами, взаємодія Євросоюзу і Росії також «дуже напружена» на тлі отруєння і ув’язнення російського опозиціонера Алексєя Навального, а також конфлікту на Сході України.

L'attivista Roman #Protasevich, sequestrato dalle autorità bielorusse a bordo di un volo europeo di linea.

Contro questo atto di pirateria aerea, invito tutti gli aeroporti europei a esporne il ritratto: sarà uno dei segnali della nostra solidarietà. #Romanliberosubito! — David Sassoli (@DavidSassoli) May 25, 2021

Сассолі сказав, що ЄС продовжить підтримувати увагу до справи з посадкою літака в Мінську і тиснути на білоруську владу, а також висловив сподівання, що це приведе до звільнення Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

Нагадаємо, на підтримку білоруса Протасевича паризький аеропорт Шарль де Голль розмістив фото політв’язня.

Як повідомлялося, опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ.