Родина Скічка не знає, яка ситуація з дитсадками в місті, де він був обраний нардепом?

Якщо Скічко лише віртуально знайомий з округом, де він був обраний депутатом, то що буде тепер з областю?

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Новости с̶о̶ ̶С̶к̶и̶ч̶к̶о̶в̶щ̶и̶н̶ы̶ с Черкасчины. Вчера приступил к своим обязанностям новоназначенный Глава области и бывший коллега Зеленского по цеху Александр Скичко. Как сообщают добрые люди в его окружении, учитывая полное отсутствие управленского опыта, он не знает с чего начать и боится что-либо подписывать, чтоб этим не подписать себе ненароком приговор. Скичко пока настолько в шоке и всего боится, что даже почту вчера не расписал. А это его обязанность. Но это его проблемы.

Смешно то, что благодаря инстаграмму своей жены Скичко показывает полное отсутствие понимания, что там происходит. Его жена пишет в инстаграмм, что ищет детский садик и хочет туда уже отвести ребёнка на следующей неделе. Это конечно очень мило и я желаю ей найти этот садик, но есть один нюанс.

В тот момент, когда другие черкасские семьи ждут по году что бы попасть в садик, жена губернатора своего ребёнка хочет в садик устроить по блату? Потому что иначе в садик она ребенка не устроит. Там очередь реально на год. Так как Скичко планирует проскочить эту очередь? Или семья Скичко не в курсе какова ситуация с детскими садиками в городе от которого избран Скичко. Вот это веселуха!

Так же мило, что жена нового Главы области интересуется в инсте, какой садик лучше? А чего мужа не спросить? Ведь Скичко был депутатом от города Черкассы, где на территории его округа есть 5 садиков! Это #29, #33, #69, #74 и #86. Он же должен был, как минимум за это время сделать хорошим какой-то один садик или все пять. Для людей, не для себя. И он же должен знать свой округ и знать какой садик лучше. Или все так плохо, что с округом он знаком лишь виртуально? С областью так же будет? Или область это лишь временный трамплин для перехода в министерство инфраструктуры?

В любом случае я с интересом буду следить за всем происходящим там. А будет точно не скучно.

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Джерело: блог Борислава Берези

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