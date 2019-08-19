Пів міста на добу залишать без водопостачання
Зупинять другу насосну станцію
Протягом 20-21 серпня шість мікрорайонів Вінниці і п’ять довколишніх сіл залишаться без водопостачання. Про це повідомляє КП "Вінницяоблводоканал".
«… з 00.00 год 20.08.2019 року до 23.00 год 21.08.2019 року заплановано виконання профілактичних ремотних робіт із зупинкою водопровідної насосної станції №2, під час яких буде тимчасово припинено водопостачання», - йдеться у повідомленні.
На час профілактичних робіт води не буде: у мікрорайонах Вишенька, Поділля, Масив, Сабарів, Миколаївський, Барський; у селах Пирогово, Агрономічне, Зарванці, Шкуринці та Стрижавка.
Детальніше:
- вул.Князів Коріатовичів (від вул.М.Оводова до вул.Р.Скалецького)
- вул.Магістратська (від вул.Л.Українки до вул.Хмельницьке шосе)
- вул.Генерала Арабея (від вул.Л.Українки до вул.Хмельницьке шосе)
Мікрорайон Вишенька:
- вул.Мечнікова;
- пров.Зелений;
- вул.Барське шосе;
- вул.Стельмаха;
- вул.М.Ващука;
- вул.В.Порика;
- вул.Інтернаціоналістів;
- вул.Келецька;
- вул.А.Первозванного;
- вул.К.Василенка;
- пров.Юності;
- просп.Юності;
- просп.Космонавтів,
- вул.600-річчя;
- вул.Хмельницьке шосе;,
- вул.Максимовича;
- пров.Толбухіна;
- вул.Толбухіна;
- вул.Жукова;
- пров.Підлісний;
- вул.А.Медвідь;
- вул.Г.Сковороди;
- 1-й пров.Хмельницьке шосе;
- 2-й пров.Хмельницьке шосе;
- вул.Л.Ратушної;
- вул.Трамвайна;
- вул.Майбороди;
- вул.Шевченка;
- вул.І.Миколайчука;
- пров.Миколайчука;
- вул.Константиновича;
- 1-й проїзд Константиновича;
- 2-й проїзд Коснтантиновича;
- 1-й пров.Трамвайний;
- 2-й пров.Трамвайний; пров.Наскрізний;
- вул.І.Бойка;
- пров. Луговий;
- пров.Малий;
- пров.І.Бойка;
- 1-й пров.Шевченка;
- 2-й пров.Шевченка;
- вул.А.Кримського;
- пров.А.Кримського;
- пров.Середній;
- пров.Дальній;
- туп.Шевченка;
- вул.Л.Чайкіної;
- пров.Інститутський;
- вул.Польова;
- вул.А.Павлова;
- вул.Дачна;
- вул.Заболотного;
- вул.Д.Гальцького;
- пров.Келецький;
- вул.М.Амосова;
- вул. Писарєва;
- вул.Блока.
Масив:
- вул.Пирогова;
- вул.Р.Скалецького;
- вул.Матроса Кошки;
- вул.М.Вольгельмут-Литвиненко;
- 1-й пров.Пирогова;
- 2-й пров.Пирогова;
- вул.Понєдєліна;
- проїзд Князів Коріатовичів;
- вул.Маліновського;
- пров.Л.Толстого;
- вул.В.Стуса;
- вул.В.Отамановського;
- вул.Гоголя;
- вул.Л.Толстого;
- вул.В.Городецького;
- вул.Міліційна.
Мікрорайон Поділля:
- вул.Зодчих;
- вул.Академіка Ющенко;
- бульвар Свободи.
Мікрорайон Сабарів – весь.
Село Пирогово:
- вул.Подільська;
- вул.Корольова;
- вул.Пирогова;
- вул.Комарова;
- вул.Козацька;
- вул. Корнійчука;
- 1-й пров.Корольова;
- пров.Корольова;
- пров.Вишневського;
- 1-й пров.Вишневського;
- 2-й пров.Вишневського;
- 3-й пров.Вишневського;
- вул.Гагаріна;
- проїзд Гагаріна;
- 1 пров.Гагаріна;
- вул.Комарова;
- 1-й пров.Комарова;
- 2-й пров.Комарова;
- 3-й пров.Комарова;
- 4-й пров.Комарова;
- 5-й пров.Комарова;
- вул.Сонячна;
- провулки Гніванського шосе.
Мікрорайон Миколаївський:
- вул.Миколаївська;
- вул.Тимофіївська.
Вінничан просять зробити запас води для забезпечення своїх побутових потреб у зазначений період часу.
Джерело: i-vin.info