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    Новини

    Пів міста на добу залишать без водопостачання

    • Розсилка
    Пів міста на добу залишать без водопостачання

    Зупинять другу насосну станцію

    Протягом 20-21 серпня шість мікрорайонів Вінниці і п’ять довколишніх сіл залишаться без водопостачання. Про це повідомляє КП "Вінницяоблводоканал".

    «… з 00.00 год 20.08.2019 року до 23.00 год 21.08.2019 року заплановано виконання профілактичних ремотних робіт із зупинкою водопровідної насосної станції №2, під час яких буде тимчасово припинено водопостачання», - йдеться у повідомленні. 

    На час профілактичних робіт води не буде: у мікрорайонах Вишенька, Поділля, Масив, Сабарів, Миколаївський, Барський; у селах Пирогово, Агрономічне, Зарванці, Шкуринці та Стрижавка.  

    Детальніше:

    • вул.Князів Коріатовичів (від вул.М.Оводова до вул.Р.Скалецького)
    • вул.Магістратська (від вул.Л.Українки до вул.Хмельницьке шосе)
    • вул.Генерала Арабея (від вул.Л.Українки до вул.Хмельницьке шосе)

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    Мікрорайон Вишенька:

    • вул.Мечнікова; 
    • пров.Зелений; 
    • вул.Барське шосе; 
    • вул.Стельмаха;
    • вул.М.Ващука;
    • вул.В.Порика; 
    • вул.Інтернаціоналістів; 
    • вул.Келецька; 
    • вул.А.Первозванного; 
    • вул.К.Василенка; 
    • пров.Юності;
    •  просп.Юності; 
    • просп.Космонавтів,
    •  вул.600-річчя; 
    • вул.Хмельницьке шосе;, 
    • вул.Максимовича; 
    • пров.Толбухіна; 
    • вул.Толбухіна; 
    • вул.Жукова; 
    • пров.Підлісний; 
    • вул.А.Медвідь; 
    • вул.Г.Сковороди; 
    • 1-й пров.Хмельницьке шосе; 
    • 2-й пров.Хмельницьке шосе; 
    • вул.Л.Ратушної; 
    • вул.Трамвайна; 
    • вул.Майбороди; 
    • вул.Шевченка; 
    • вул.І.Миколайчука; 
    • пров.Миколайчука; 
    • вул.Константиновича; 
    • 1-й проїзд Константиновича; 
    • 2-й проїзд Коснтантиновича; 
    • 1-й пров.Трамвайний; 
    • 2-й пров.Трамвайний; пров.Наскрізний; 
    • вул.І.Бойка; 
    • пров. Луговий; 
    • пров.Малий; 
    • пров.І.Бойка; 
    • 1-й пров.Шевченка; 
    • 2-й пров.Шевченка; 
    • вул.А.Кримського; 
    • пров.А.Кримського; 
    • пров.Середній; 
    • пров.Дальній; 
    • туп.Шевченка; 
    • вул.Л.Чайкіної; 
    • пров.Інститутський; 
    • вул.Польова; 
    • вул.А.Павлова; 
    • вул.Дачна; 
    • вул.Заболотного; 
    • вул.Д.Гальцького; 
    • пров.Келецький; 
    • вул.М.Амосова; 
    • вул. Писарєва; 
    • вул.Блока.

    Масив:

    • вул.Пирогова; 
    • вул.Р.Скалецького; 
    • вул.Матроса Кошки; 
    • вул.М.Вольгельмут-Литвиненко; 
    • 1-й пров.Пирогова; 
    • 2-й пров.Пирогова; 
    • вул.Понєдєліна; 
    • проїзд Князів Коріатовичів;
    • вул.Маліновського; 
    • пров.Л.Толстого; 
    • вул.В.Стуса; 
    • вул.В.Отамановського; 
    • вул.Гоголя; 
    • вул.Л.Толстого; 
    • вул.В.Городецького; 
    • вул.Міліційна.

    Мікрорайон Поділля: 

    • вул.Зодчих; 
    • вул.Академіка Ющенко; 
    • бульвар Свободи.

    Мікрорайон Сабарів – весь.

    Село Пирогово: 

    • вул.Подільська; 
    • вул.Корольова; 
    • вул.Пирогова;
    • вул.Комарова; 
    • вул.Козацька; 
    • вул. Корнійчука; 
    • 1-й пров.Корольова; 
    • пров.Корольова; 
    • пров.Вишневського; 
    • 1-й пров.Вишневського;
    •  2-й пров.Вишневського; 
    • 3-й пров.Вишневського; 
    • вул.Гагаріна; 
    • проїзд Гагаріна; 
    • 1 пров.Гагаріна;
    •  вул.Комарова; 
    • 1-й пров.Комарова;
    • 2-й пров.Комарова; 
    • 3-й пров.Комарова; 
    • 4-й пров.Комарова; 
    • 5-й пров.Комарова; 
    • вул.Сонячна; 
    • провулки Гніванського шосе.

    Мікрорайон Миколаївський:

    • вул.Миколаївська;
    • вул.Тимофіївська.

    Вінничан просять зробити запас води для забезпечення своїх побутових потреб у зазначений період часу.

    Джерело: i-vin.info

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