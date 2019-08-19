Пів міста на добу залишать без водопостачання



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Зупинять другу насосну станцію

Протягом 20-21 серпня шість мікрорайонів Вінниці і п’ять довколишніх сіл залишаться без водопостачання. Про це повідомляє КП "Вінницяоблводоканал".

«… з 00.00 год 20.08.2019 року до 23.00 год 21.08.2019 року заплановано виконання профілактичних ремотних робіт із зупинкою водопровідної насосної станції №2, під час яких буде тимчасово припинено водопостачання», - йдеться у повідомленні.

На час профілактичних робіт води не буде: у мікрорайонах Вишенька, Поділля, Масив, Сабарів, Миколаївський, Барський; у селах Пирогово, Агрономічне, Зарванці, Шкуринці та Стрижавка.

Детальніше:

вул.Князів Коріатовичів (від вул.М.Оводова до вул.Р.Скалецького)

вул.Магістратська (від вул.Л.Українки до вул.Хмельницьке шосе)

вул.Генерала Арабея (від вул.Л.Українки до вул.Хмельницьке шосе)

Мікрорайон Вишенька:

вул.Мечнікова;

пров.Зелений;

вул.Барське шосе;

вул.Стельмаха;

вул.М.Ващука;

вул.В.Порика;

вул.Інтернаціоналістів;

вул.Келецька;

вул.А.Первозванного;

вул.К.Василенка;

пров.Юності;

просп.Юності;

просп.Космонавтів,

вул.600-річчя;

вул.Хмельницьке шосе;,

вул.Максимовича;

пров.Толбухіна;

вул.Толбухіна;

вул.Жукова;

пров.Підлісний;

вул.А.Медвідь;

вул.Г.Сковороди;

1-й пров.Хмельницьке шосе;

2-й пров.Хмельницьке шосе;

вул.Л.Ратушної;

вул.Трамвайна;

вул.Майбороди;

вул.Шевченка;

вул.І.Миколайчука;

пров.Миколайчука;

вул.Константиновича;

1-й проїзд Константиновича;

2-й проїзд Коснтантиновича;

1-й пров.Трамвайний;

2-й пров.Трамвайний; пров.Наскрізний;

вул.І.Бойка;

пров. Луговий;

пров.Малий;

пров.І.Бойка;

1-й пров.Шевченка;

2-й пров.Шевченка;

вул.А.Кримського;

пров.А.Кримського;

пров.Середній;

пров.Дальній;

туп.Шевченка;

вул.Л.Чайкіної;

пров.Інститутський;

вул.Польова;

вул.А.Павлова;

вул.Дачна;

вул.Заболотного;

вул.Д.Гальцького;

пров.Келецький;

вул.М.Амосова;

вул. Писарєва;

вул.Блока.

Масив:

вул.Пирогова;

вул.Р.Скалецького;

вул.Матроса Кошки;

вул.М.Вольгельмут-Литвиненко;

1-й пров.Пирогова;

2-й пров.Пирогова;

вул.Понєдєліна;

проїзд Князів Коріатовичів;

вул.Маліновського;

пров.Л.Толстого;

вул.В.Стуса;

вул.В.Отамановського;

вул.Гоголя;

вул.Л.Толстого;

вул.В.Городецького;

вул.Міліційна.

Мікрорайон Поділля:

вул.Зодчих;

вул.Академіка Ющенко;

бульвар Свободи.

Мікрорайон Сабарів – весь.

Село Пирогово:

вул.Подільська;

вул.Корольова;

вул.Пирогова;

вул.Комарова;

вул.Козацька;

вул. Корнійчука;

1-й пров.Корольова;

пров.Корольова;

пров.Вишневського;

1-й пров.Вишневського;

2-й пров.Вишневського;

3-й пров.Вишневського;

вул.Гагаріна;

проїзд Гагаріна;

1 пров.Гагаріна;

вул.Комарова;

1-й пров.Комарова;

2-й пров.Комарова;

3-й пров.Комарова;

4-й пров.Комарова;

5-й пров.Комарова;

вул.Сонячна;

провулки Гніванського шосе.

Мікрорайон Миколаївський:

вул.Миколаївська;

вул.Тимофіївська.

Вінничан просять зробити запас води для забезпечення своїх побутових потреб у зазначений період часу.

Джерело: i-vin.info