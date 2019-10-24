Вінничан заспокоїли: відключень водопостачання не буде
Енергетики домовилися з водоканалом
Відключення від електроенергії водоканалу впродовж 23 та 24 жовтня не відбудеться. Було досягнуто домовленостей з керівництвом обводоканалу та обленерго, а також місцевою владою, щодо погашення боргів.
Про це йдеться на сайті АТ «Вінницяобленерго».
«АТ «Вінницяобленерго» повідомляє, що відключення від електроенергії об’єктів водопостачання та водовідведення КП «Вінницяоблводоканал» не відбудеться впродовж 23-ого та 24 жовтня. Сподіваємося, що цього не станеться і у майбутньому, оскільки досягнуто домовленостей з керівництвом облводоканалу, а також місцевою владою щодо погашення боргів комунальників перед обленерго та ТОВ «Енера Вінниця».
Продовжуючи співпрацю з КП «Вінницяоблводоканал», дуже хочемо сподіватися, що вона відбуватиметься на дотриманні досягнутих договірних умов, у нормальному робочому режимі та, головне, без екстремальних ситуацій.
Просимо вибачення за незручності, які вдалося зазнати городянам з приводу відключень облводоканалу від електроенергії, що сталися не з бажання та вини енергетиків», – йдеться на сайті.