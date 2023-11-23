Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу

За словами експерта, вельми цікавою темою є, чи досліджувало дане питання Держаудитслужба, яка нещодавно проводила ревізію в «Укрнафті»

Держава фактично витратила 24 млн грн за рік на утримання команди, яку привів новий топ-менеджер

Після того, як у Мінфіні розкритикували директора компанії Сергія Корецького за оклад в 1,2 мільйона грн на місяць, стало відомо, скільки платять деяким іншим топменеджерам підприємства після націоналізації, пише Телеграф.

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Як повідомляють в «Укрнафті», Корецький уклав контракт з Оленою Артазей, яка по суті займає посаду «головного кадровика» ПАТ та призначив їй заробітну плату у розмірі більше $22 000 на місяць (щомісячна заробітна плата та премія). Це за ринковим курсом НБУ становить близько 800 000 грн/місяць. Примітно, що згідно зі статтею 21 Кодексу законів України про працю і нормами Закону України «Про акціонерні товариства», призначення Артазей є вельми сумнівним. На це звернув увагу експерт Михайло Шнайдер.

За його словами, контракт можуть укладати тільки з членами виконавчого органу, членом наглядової ради та корпоративним секретарем. Якщо ж укладення іншого контракту законом не передбачається, то власник або уповноважений ним орган не має права підписувати із працівником такий трудовий договір, навіть, якщо є наявна обопільна згода.

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Також Корецький уклав контракт і з Юрієм Ткачуком, що очолив фінансовий напрям. У цьому контракті передбачена щомісячна зарплата у розмірі більше, ніж $28 000 на місяць з урахуванням річної премії, що складає приблизно 1 млн грн/міс.

Із Ткачуком також при укладанні контракту порушили згаданий вище закон – він не перебуває в переліку осіб, з якими «Укрнафта» має право укладати контрактний трудовий договір.

Де-факто виходить, що Корецький з перевищенням своїх повноважень уклав сумнівні контракти та протягом року незаконно виплачує необґрунтовано високу заробітну плату звичайним найманим працівникам, які не є посадовими особами й не несуть жодної відповідальності за прийняття рішень. А мова йде про майже 24 млн грн, витрачених ПАТ на зарплати цим двом працівникам.

За словами експерта, вельми цікавою темою є, чи досліджувало дане питання Держаудитслужба, яка нещодавно проводила ревізію в ПАТ та охоплювала зокрема і період керівництва Корецького, та чи не вбачають у цьому державні ревізори розтрату грошових коштів важливого для України ДП.

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Зазначимо також, що всі зарплати в підписаних Корецьким контрактах встановлено з привʼязкою до курсу долара, а не фіксовано в гривнях, як на інших держпідприємствах.

Нагадаємо, минулого тижня ключові міністерства, зокрема Мінфін та Міненерго, задіяні у розгляді проєкту рішення перед внесенням на розгляд уряду, – не погодили фінансовий план «Укрнафти», відправивши документ на доопрацювання. Це спровокувало гучний скандал у публічній площині, адже окрім «захмарної» зарплати Корецького мова йшла про багатомільярдну шкоду для держбюджету від роботи Корецького і спад видобутку газу та нафти.

Як писали раніше, у листопаді-2022 активи компаній «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» передали в управління Міноборони.

Повідомлялось також, що за рік після націоналізації підприємства його постійно супроводжують скандали, компанія занурюється у глибоку кризу та корупцію.