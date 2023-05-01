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Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування

glavcom.ua
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Хто святкуватиме 9 травня
фото з відкритих джерел

Дедалі менше громадян України святкують цей день

Лише 13% українців вважають День перемоги, який святкують 9 травня, одним з найважливіших свят. Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології. Зазначається, що ще у 2010 році день перемоги був одним з найбільш важливих свят.

Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування фото 1

Тоді такої думки дотримувалися 58% населення України, а за популярністю це свято поступалося лише Новому року, Різдву і Великодню.

За подальші 10 років, до 2021-го, популярність дня перемоги впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його важливим святом. Наразі ж залишилося лише 13% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у 1 травня, коли відзначають день праці.

Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування фото 2

«Вочевидь це пов’язано з війною, з тим, що день перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято», – вважають соціологи.

Варто зазначити, що у Латвії офіційно заборонили святкування 9 травня 2023 року та будь-які публічні заходи, пов'язані з цією датою. За це рішення проголосували депутати латвійського Сейму 20 квітня.
Нагадаємо, налякана ймовірним контрнаступом ЗСУ, окупаційна влада Криму відмовилась від проведення святкового параду та скасувала усі заходи до 9 травня. 

Теги: День Перемоги соцопитування соціум

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