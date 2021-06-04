Вперше з початку пандемії до Венеції прибув круїзний лайнер

Лайнер візьме пасажирів і відправиться в круїз Середземним морем

До Венеції зайшов круїзний лайнер MSC Orchestra, який повинен забрати близько 650 пасажирів і в суботу, 5 червня, відправитися в подорож Середземним морем. Круїзне судно з'явилося в італійському порту вперше від початку пандемії, пише BBC.

Лайнер зайшов до Венеції, незважаючи на те, що існує заборона на заходження таких кораблів в історичний центр міста. Через це екологи планують виступити з протестами і влаштувати мітинг.

Відомо також, що знаменитості і діячі культури, наприклад, музикант Мік Джаггер і режисер Френсіс Форд Коппола, підписали відкритий лист владі Італії, в якому закликали до повної заборони на швартування великих суден у Венеції.

Знаменитості заявили, що місто ризикує бути «знесеним» круїзними лайнерами.

Про те, що Італія закрила Венецію для великих круїзних лайнерів, стало відомо 1 квітня 2021 року. Міністерство інфраструктури і транспорту Італії буде перенаправляти великі судна з Венеції в сусідній порт Маргера.

До слова, на початку березня канали італійської Венеції обміліли через кліматичні зміни. Це досить рідкісне явище, адже зазвичай Венеція восени-взимку потерпає від підняття води.

Також нагадаємо, що Венеція почне стягувати «плату за вхід» для туристів. Міська рада вирішила запровадити з 1 січня 2022 року «плату за вхід» для туристів, які перебувають там менше одного дня. Так місто хоче віднадити іноземців, які там не залишаються і некультурно себе поводять.