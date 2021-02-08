В екзотичній країні, яку облюбували українські туристи, фіксуються смерті від невідомої хвороби

У Танзанії 15 людей померли від невідомої хвороби

Невідома хвороба, що викликає криваву блювоту, убила 15 людей

Невідома хвороба забрала життя щонайменше 15 жителів Танзанії.

Про це повідомляє The Mirror.

Невідомий вірус, який поширюється по регіону Мбея на півдні африканської держави, призвів також до госпіталізації понад 50 осіб.

Вірус викликає у хворих криваву блювоту і смерть протягом декількох годин. Крім того, захворювання також може викликати нудоту.

Місцеві медичні експерти вважають, що спалах навряд чи широко пошириться. Вони відзначили, що найчастіше від захворювання страждають чоловіки.

Лікарі також перевіряють місцеву воду на можливе забруднення ртуттю.

У грудні 2020 року з'явилися повідомлення про спалах невідомої хвороби в місті Елур в індійському штаті Андхра-Прадеш. Пацієнти скаржилися на запаморочення, головний біль, епілепсію, непритомність, піну з рота, тремтіння.

Тести на коронавірус у них дали негативний результат. Місцева влада припустила, що люди могли захворіти через брудне повітря або неякісну їжу. Іншою можливою причиною хвороби називали отруєння ртуттю та іншими важкими металами.