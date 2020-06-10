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    Події в Україні

    SkyUp судитиметься з телеканалом «1+1»

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    SkyUp судитиметься з телеканалом «1+1»

    SkyUp хоче щоб телеканал спростував недостовірну інформацію «тим же шляхом, яким вона була поширена»

    Авіакомпанія SkyUp Airlines подала позовну заяву до Господарського суду Києва проти телеканалу 1+1, і вимагає спростувати інформацію, яку 23 березня 2020 року було озвучено в програмі Гроші.

    Причиною подачі заявки став сюжет про евакуацію українців після введення карантину через епідемію коронавірусу нового типу Covid-19.

    «Під час сюжету про затримку рейсу Варшава - Київ автори програми кілька разів заявляють, що авіакомпанія нібито отримала компенсацію з державного бюджету за виконання евакуаційних рейсів, у тому числі за рейс Варшава - Київ, змушуючи при цьому пасажирів купувати квитки за свій рахунок. Представлена інформація не тільки не відповідає дійсності, а й серйозно шкодить діловій репутації компанії«, - заявили в SkyUp.

    У компанії підкреслюють, що необхідно розуміти різницю між евакуаційними та спеціальними комерційними рейсами, які під час карантину проводила авіакомпанія.

    «Евакуаційні були тільки два рейси - з Уханя в лютому та Венеції в березні. Вони були виконані на замовлення держави та передбачали їх компенсацію з бюджету. Для пасажирів переліт був безкоштовним. Решта рейсів, у тому числі й Варшава - Київ, про який йдеться в сюжеті, організовувалися авіакомпанією на нерегулярній комерційній основі», - повідомили в авіакомпанії.

    SkyUp хоче щоб телеканал спростував недостовірну інформацію «тим же шляхом, яким вона була поширена».

    Нагадаємо, SkyUp анонсувала спеціальний рейс до Лондона.

    Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp відтепер возитиме вантажі.

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