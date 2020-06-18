SkyUр скасувала продаж квитків у країни ЄС до 15 липня



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Багато країн ЄС не підтвердили готовність приймати рейси з України

Пасажирам скасованих рейсів пропонується безкоштовна заміна дати квитка

Авіакомпанія SkyUp Airlines закрила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня 2020 року включно, повідомили в пресслужбі авіаперевізника в четвер, пише «Інтерфакс-Україна».

«На сьогодні з боку Греції, а також з боку інших країн ЄС не підтверджено інформацію про готовність приймати рейси з України. У зв'язку з цим авіакомпанія SkyUp закрила продаж квитків за напрямками до цих країн до 15 липня 2020 року включно», - розповіли в SkyUp, уточнивши, що інформація може змінюватися у будь-який час у зв'язку з розвитком ситуації з коронавірусом.

Пасажирам скасованих рейсів пропонується безкоштовна заміна дати квитка незалежно від правил тарифу, повернення коштів, згідно з правилами тарифу, і промокод на 120% від суми бронювання.

В авіакомпанії зазначають, що інформують пасажирів про скасовані рейси шляхом смс та e-mail-повідомлень.

Як відомо, МАУ планує закрити продаж квитків до 1 серпня. Надалі на планування рейсів МАУ вирішальною буде економічна доцільність запуску кожного окремого напрямку.

До слова, на кордоні з Грецією утворилися кілометрові черги туристів. Черги сягають до 15 км із охочих потрапити на курорти Греції.

Раніше було названо найбільш безпечні туристичні маршрути Європи.

Разом з тим Польща обмежує міжнародні авіапольоти: під забороною і рейси з України.

Також Туреччина назвала дату, коли почне приймати українців без самоізоляції і тестування.



