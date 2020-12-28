Густий туман в Одесі завадив сісти п'яти літакам

Не змогли приземлитися літаки зі Стамбула, Дюссельдорфа, Веце, Борисполя

Через густий туман в Одесі в аеропорту не змогли приземлитися кілька авіалайнерів. Частина рейсів були затримані, а деякі літаки зробили посадку в іншому місці.

Про це повідомляється на онлайн-табло на сайті одеського аеропорту.

Так, туман завадив сісти повітряному судну компанії Ryanair, який летів з Дюссельдорфа. Літак кружляв над містом 40 хвилин, однак приземлитися так і не зміг. Лайнер перенаправили в аеропорт у румунській Констанці.

Також не змогли сісти в Одесі літаки, які здійснювали рейси з Веце, Стамбула та Борисполя.

Boeing авіакомпанії SkyUp, що летів з Туреччини, кружляв приблизно годину. У результаті літак узяв курс на Київ.

Через туман і мряку видимість у зоні посадки одеського аеропорту становила близько 450 метрів, а вертикальна видимість – 30 метрів.

Як повідомлялося, українців попереджали про погіршення погодних умов майже по всій території країни 28 грудня.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в понеділок, 28 грудня, буде вітряною і морозною. Вітер буде через шторм Hermine, який панує над Великою Британією. Опади очікуються тільки на Правобережжі.

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