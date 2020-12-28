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    Густий туман в Одесі завадив сісти п'яти літакам

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    Густий туман в Одесі завадив сісти п'яти літакам

    Не змогли приземлитися літаки зі Стамбула, Дюссельдорфа, Веце, Борисполя

    Через густий туман в Одесі в аеропорту не змогли приземлитися кілька авіалайнерів. Частина рейсів були затримані, а деякі літаки зробили посадку в іншому місці.

    Про це повідомляється на онлайн-табло на сайті одеського аеропорту.

    Так, туман завадив сісти повітряному судну компанії Ryanair, який летів з Дюссельдорфа. Літак кружляв над містом 40 хвилин, однак приземлитися так і не зміг. Лайнер перенаправили в аеропорт у румунській Констанці.

    Також не змогли сісти в Одесі літаки, які здійснювали рейси з Веце, Стамбула та Борисполя.

    Boeing авіакомпанії SkyUp, що летів з Туреччини, кружляв приблизно годину. У результаті літак узяв курс на Київ.

    Через туман і мряку видимість у зоні посадки одеського аеропорту становила близько 450 метрів, а вертикальна видимість – 30 метрів.

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    Теги: Одеса лайнер літак Boeing аеропорт Ryanair SkyUp
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