Густий туман в Одесі завадив сісти п'яти літакам
Не змогли приземлитися літаки зі Стамбула, Дюссельдорфа, Веце, Борисполя
Через густий туман в Одесі в аеропорту не змогли приземлитися кілька авіалайнерів. Частина рейсів були затримані, а деякі літаки зробили посадку в іншому місці.
Про це повідомляється на онлайн-табло на сайті одеського аеропорту.
Так, туман завадив сісти повітряному судну компанії Ryanair, який летів з Дюссельдорфа. Літак кружляв над містом 40 хвилин, однак приземлитися так і не зміг. Лайнер перенаправили в аеропорт у румунській Констанці.
Також не змогли сісти в Одесі літаки, які здійснювали рейси з Веце, Стамбула та Борисполя.
Boeing авіакомпанії SkyUp, що летів з Туреччини, кружляв приблизно годину. У результаті літак узяв курс на Київ.
Через туман і мряку видимість у зоні посадки одеського аеропорту становила близько 450 метрів, а вертикальна видимість – 30 метрів.
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Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні в понеділок, 28 грудня, буде вітряною і морозною. Вітер буде через шторм Hermine, який панує над Великою Британією. Опади очікуються тільки на Правобережжі.
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