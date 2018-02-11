ЗМІ: пілот Ан-148 після зльоту вимагав аварійної посадки

За іншими відомостями, допитаний диспетчер «Домодєдово» заявив, що пілот не вимагав аварійної посадки

Пілот літака Ан-148, що розбився під Москвою, повідомив авіадиспетчерам про несправності і повинен був здійснити аварійну посадку в Жуковському. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування катастрофи. За наявними даними, зв'язок з екіпажем Ан-148 «Саратовських авіаліній» рейсу 703



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Фото: hans-gille.livejournal.com Літак, що розбився

За іншими відомостями, допитаний диспетчер «Домодєдово» заявив, що пілот не вимагав аварійної посадки

Пілот літака Ан-148, що розбився під Москвою, повідомив авіадиспетчерам про несправності і повинен був здійснити аварійну посадку в Жуковському. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на джерело, знайоме з ходом розслідування катастрофи.

За наявними даними, зв'язок з екіпажем Ан-148 «Саратовських авіаліній» рейсу 703 Москва-Орськ пропала 10 лютого через кілька хвилин після зльоту з московського аеропорту «Домодєдово».

У той же час телеграм-канал Mash пише, що допитаний диспетчер аеропорту «Домодєдово», який вів Ан-148, спростовує ці відомості.

«Літак злетів в штатному режимі, йому дали дозвіл на підйом на 110-й ешелон. Несподівано на 70-му ешелоні, літак почав зниження, на зв'язок більше не виходив, на запити диспетчера не відповідав», - цитує Mash диспетчера.

Про жодні несправності командир екіпажу диспетчеру аеропорту «Домодєдово» не доповідав, повідомив нібито також диспетчер.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом.

Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.