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    Кримінал

    Слідчий Корецький написав у НАБУ заяву на двох керівників Держбюро розслідувань

    документ
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    <p>Слідчий ДБР Олег Корецький</p> - Слідчий Корецький написав у НАБУ заяву на двох керівників Держбюро розслідувань

    Слідчий ДБР Олег Корецький

    Фото: Главком, Станіслав Груздєв

    Слідчий вказав на вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР

    Начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олег Корецький написав заяву до Директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.

    Відповідна заява вже зареєстрована в НАБУ, повідомив телеканалу «Прямий» Олег Корецький.

    У своїй заяві Корецький зазначає, що окрім тиску та вказівок арештувати телеканал «Прямий», Олександр Соколов та Олександр Бабіков дали незаконну вказівку слідчому підготувати клопотання про проведення обшуків на телеканалі «Прямий» для відшукання і вилучення серверів з тією ж метою - припинити діяльність телеканалу.

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    Слідчий Корецький написав у НАБУ заяву на двох керівників Держбюро розслідувань
    Слідчий Корецький написав у НАБУ заяву на двох керівників Держбюро розслідувань
    Слідчий Корецький написав у НАБУ заяву на двох керівників Держбюро розслідувань

    Нагадаємо, раніше Олег Корецький розповів, як слідчим у ДБР давали вказівки вжити заходів для арешту телеканалу «Прямий». Зокрема, за його словами, це робив перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков. Корецький вважає, що такі дії мають ознаки наступу на свободу слова.

    Після того, як він висловив керівникам Бюро свою позицію, справу «Прямого» каналу передали в інший підрозділ ДБР. Він також підтвердив, що провадження було відкрите за заявою Андрія Портнова.

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