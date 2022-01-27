Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі

Одна із версій – нестатутні відносини, інша – психічні відхилення

На солдата-строковика Артема Рябчука, який розстріляв військових Нацгвардії та цивільну на заводі «Південмаш», чекає психіатрична експертиза. Проте навіть якщо його визнають неосудним, то його все одно ізолюють від суспільства, заявив радник глави МВС Антон Геращенко.

Радник міністра повідомив Liga.net, що Рябчук виріс без батька, має двох сестер. Він служив пів року, до його функцій входила охорона території у складі наряду.

Геращенко сказав, що зараз одна із версій – нестатутні відносини, інша – психічні відхилення. Сам радник міністра в першу версію не вірить, оскільки Рябчук убив зокрема працівницю позавідомчої охорони, яка була на прохідній, і яку стрілець навіть не знав. Також він тяжко поранив 22-річну дівчину-військовослужбовицю НГУ, з якою служив. Вона зараз при смерті, у неї куля в животі, стегні та плечі. Ще одного хлопця, за словами Геращенка, Рябчук застрелив, коли той спав.

«Які тут нестатутні відносини? Якби він застрелив кривдників – це логічно. Поки що всі версії вивчаються. Може й психіка. Сидітиме все життя... Такі люди мають бути ізольовані від суспільства назавжди», – заявив радник міністра.

Якщо з'ясується, що мотив – нестатутні відносини, то до відповідальності мають бути притягнуті командири, які були зобов'язані стежити за психологічним станом бійців та знати про конфлікт, заявив Геращенко.

Планується перевірити командирів, опитати нацгвардійців, взяти характеристики з місця проживання, навчання, попередньої роботи для розуміння психологічного портрета затриманого.

Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

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