Розстріл у Дніпрі: омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука

20-річного Артемія Рябчука утримують в установі виконання покарань №4 у Дніпрі

Умови перебування нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, на належному рівні. Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що 20-річного Рябчука утримують в установі виконання покарань №4 у Дніпрі. Скарг від нього не надходило.

«Умови перебування нацгвардійця на належному рівні. Скарг на умови тримання та захист від катування і жорстокого поводження від Артемія не отримала. Працівники Секретаріату Уповноваженого здійснюють повторний моніторинг установи виконання покарань. Адже за результатами попереднього візиту там були виявлені численні порушення щодо забезпечення права в’язнів на гідні умови тримання», – повідомила Денісова.

Раніше цього тижня поранена військова вперше розповіла про напад Рябчука.

Також стало відомо, що свідки стрілянини на «Південмаші» пройдуть психологічну реабілітацію у Нових Санжарах (фото).

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

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