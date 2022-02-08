  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Розстріл у Дніпрі: омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Умови перебування нацгвардійця на належному рівні, відзначила Денісова - Розстріл у Дніпрі: омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука

    Умови перебування нацгвардійця на належному рівні, відзначила Денісова

    фото: denisovaombudsman / Facebook

    20-річного Артемія Рябчука утримують в установі виконання покарань №4 у Дніпрі

    Умови перебування нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, на належному рівні. Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    Вона зазначила, що 20-річного Рябчука утримують в установі виконання покарань №4 у Дніпрі. Скарг від нього не надходило.

    «Умови перебування нацгвардійця на належному рівні. Скарг на умови тримання та захист від катування і жорстокого поводження від Артемія не отримала. Працівники Секретаріату Уповноваженого здійснюють повторний моніторинг установи виконання покарань. Адже за результатами попереднього візиту там були виявлені численні порушення щодо забезпечення права в’язнів на гідні умови тримання», – повідомила Денісова.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Розстріл у Дніпрі: омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука
    Розстріл у Дніпрі: омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука
    Розстріл у Дніпрі: омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука
    Розстріл у Дніпрі: омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука
    Розстріл у Дніпрі: омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука
    фото: denisovaombudsman / Facebook

    Раніше цього тижня поранена військова вперше розповіла про напад Рябчука.

    Також стало відомо, що свідки стрілянини на «Південмаші» пройдуть психологічну реабілітацію у Нових Санжарах (фото).

    Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

    Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

    Читайте також:
    Теги: Дніпро СІЗО Нацгвардія в'язниця Людмила Денісова солдат стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розстріл у Дніпрі: омбудсменка показала умови утримання нацгвардійця Рябчука