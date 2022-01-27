Розстріл військових у Дніпрі. Стали відомі можливі мотиви вбивства

20-річний Артем Рябчук розстріляв своїх товаришів по службі з автомата

За словами нардепки, керівництво виставило солдата «стукачем», через що нібито розпочалася знущання у підрозділі

У Дніпрі строковик Артем Рябчук, який був затриманий за вбивство з автомату чотирьох товаришів по службі та вахтерки заводу «Південмаш», міг піти на злочин через конфлікт із товаришами по службі та реакції керівництва підрозділу. Як пише у Facebook народна депутатка Юлія Яцик, конфлікт розпочався два місяці тому.

Артем Рябчук нібито попередив бійку між військовослужбовцями та доповів про подію керівництву. За її словами, керівництво підрозділу не вжило жодних заходів, а навпаки, виставило солдата «стукачем», через що розпочалася знущання у підрозділі.

Депутатка додала, що Рябчук чекав два місяці, доки зміг заступити у варту й отримати зброю, щоб помститися кривдникам.

«Звичайно, це не виправдовує поведінку нацгвардійця. Однак, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності і інших службових осіб», – пише Яцик.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.