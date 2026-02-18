Головна Світ Політика
Угорщина припинила постачання дизеля Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Угорщина припинила постачання дизеля Україні
Угорщина прив’язала постачання дизеля до відновлення нафтопроводу «Дружба»
фото з відкритих джерел

Глава МЗС Петер Сійярто заявив, що рішення діятиме, поки не відновляться поставки нафти через трубопровід

Угорщина зупинила постачання дизельного палива до України та не планує їх відновлювати, доки не відновиться транспортування нафти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорського мовника Index.

За словами глави угорського МЗС, уряд обговорив ситуацію з постачанням нафти після припинення транзиту трубопроводом. Сійярто стверджує, що поставки нафти досі не відновлені «за рішенням України» та назвав це «суто політичним рішенням». «Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу «Дружба». На цьому ми зупинимося», – сказав він.

Міністр додав, що наразі Угорщина має стратегічні запаси нафти, яких, за його словами, вистачить приблизно на 96 днів, тому в короткостроковій перспективі країна не бачить ризиків для власної енергетичної безпеки.

Також Сійярто повідомив, що угорська енергетична компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які планують доставляти морським шляхом через територію Хорватії. Йдеться про альтернативний маршрут постачання на тлі проблем із роботою трубопроводу.

Питання транзиту нафти через «Дружбу» неодноразово ставало предметом політичних суперечок у регіоні, а рішення щодо енергетичних поставок регулярно впливають на відносини між країнами Центральної Європи та Україною.

Раніше Хорватія відмовилася дозволити транзит російської нафти через нафтопровід Adria на прохання Угорщини та Словаччини. Міністр економіки Анте Шушняр заявив, що країни ЄС більше не мають технічних причин залишатися залежними від російських енергоресурсів, навіть попри готовність інфраструктури до роботи. Із відповідною ініціативою до Загреба зверталися Будапешт і Братислава, однак хорватська сторона наголосила на необхідності поступової відмови Європи від російської нафти.

Теги: Угорщина Україна дизельне пальне

