Артист Петро Чорний фігурував у схемі виїзду чоловіків за кордон: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець

Петро Чорний став фігурантом розслідування журналістів про фейкові гастролі
Bihus.Info оприлюднило розслідування про виїзди«музикантів», які не поверталися в Україну

Заслужений артист України Петро Чорний став фігурантом розслідування Bihus.Info щодо можливого використання концертних виїздів за кордон як схеми нелегального перетину кордону чоловіків з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням розслідування Bihus.Info.

У матеріалі йдеться, що протягом минулого року на закордонні концерти разом із Чорним під виглядом музикантів їздили різні чоловіки, які після виїзду не поверталися в Україну. За даними журналістів, з відповіді на їхній запит до Київської міської військової адміністрації стало відомо, що протягом року до КМВА регулярно звертався ФОП Сергій Матусов з проханням посприяти у виїзді артиста Петра Чорного та його «музикантів» на благодійні заходи в Іспанії.

У кожному з листів, за даними Bihus.Info, фігурували різні люди, що викликало підозру. Також до звернень додавали анонси подій, які виглядали як фейкові. «В кожному з листів йшлося про різних людей, що одразу насторожило журналістів. Більше того, до документів були прикріплені анонси подій, які виглядали як фейкові, що посилило підозри», – йдеться у матеріалі.

У червні, за даними журналістів, завдяки листам Матусова з України виїхали Дмитро Прокудін та Ігор Одарюк. Прокудін працює у сфері IT та нині мешкає поблизу Валенсії. За словами чоловіка, метою був саме виїзд з України. Ігор Одарюк є музикантом, однак журналісти не знайшли жодних підтверджень його участі в концертах Петра Чорного.

Також, за ще одним листом Матусова, з України виїхали двоє «музикантів», які перетнули кордон уже після нібито запланованих виступів Чорного, тож фізично не могли на них потрапити. Також Петро Чорний звинуватив журналістів у замовності та заявив, що з ним повертаються всі, хто з ним і їде.

Раніше Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели масштабну спецоперацію, під час якої заблокували вісім нових каналів нелегального виїзду за кордон та ухилення від мобілізації.



