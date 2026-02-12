Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
Глава угорського уряду заявив, що план вступу України до ЄС нібито є відкритим оголошенням війни Угорщині
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для перемоги Європи потрібно не надсилати гроші Україні

Віктор Орбан вкотре заявив, що потрібно перестати надсилати кошти Україні. І у цьому буде перемога Європи. Таку думку прем'єр-міністр Угорщини зробив на полях позачергового саміту лідерів ЄС 12 лютого у Бельгії, присвяченому підвищенню конкурентоспроможності Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Українська правда». 

Повідомляється, що Орбан знову закликав Євросоюз припинити фінансову допомогу Україні.

«Війна – це погано для бізнесу. Шукайте миру. По-друге, не надсилайте свої гроші комусь іншому, якщо вони вам потрібні для вашої конкурентоспроможності. Тож не надсилайте гроші Україні», – заявив угорський прем'єр.

Нагадаємо, ЄС вже придумав, як долатиме вето Орбана на вступ України. Євросоюз має кілька варіантів, як діяти з категоричним небажанням Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України. Один з варіантів: у квітні Орбан програє на виборах своєму супернику Петеру Мадяру – і після того ситуація з позицією Угорщини кардинально зміниться. 

Варіант другий: якщо ж Орбан утримається при владі. Тут  у Євросоюзі розраховують на «карту Трампа». Є сподівання, що американський президент зможе використати свій вплив на Віктора Орбана. 

Читайте також:

Теги: Виктор Орбан Україна гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним»
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
7 лютого, 19:57
На думку Кіма, для більшості українців перемога полягає в тому, щоб жити так, як до вторгнення
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
1 лютого, 21:20
Євросоюз увів у дію систему IRIS2 для військових і урядів
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
28 сiчня, 10:35
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
28 сiчня, 08:24
Білий дім прокоментував чутки про переговори навколо Донбасу
Вашингтон спростував чутки про обмін територій на гарантії
27 сiчня, 13:48
Герой України Любомир Мікало розповів, як нагорода вплинула на його життя
42 дні в оточенні: Любомир Мікало розповів, як звання Героя змінило його життя
26 сiчня, 13:46
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
24 сiчня, 16:42
Учасників саміту Давосу попередили про можливі нападки Трампа на лідерів
Американські посадовці порадили лідерам морально готуватися до виступу Трампа в Давосі
20 сiчня, 15:19
Війну так чи інакше відчувають усі
Росіяни увімкнули режим тотальної війни, бо не мають часу
16 сiчня, 10:10

Політика

Німеччина не може укомплектувати військові бригади в Литві: у чому проблема
Німеччина не може укомплектувати військові бригади в Литві: у чому проблема
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
Поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії: що шукала
Поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії: що шукала
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
США готові зняти санкції з російської нафти: вже озвучили умову
Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься
Ангела Меркель відхрестилася від посади президента: чим займатиметься
Російський дрон винесло на пляж у Туреччині: деталі
Російський дрон винесло на пляж у Туреччині: деталі

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua