Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для перемоги Європи потрібно не надсилати гроші Україні

Віктор Орбан вкотре заявив, що потрібно перестати надсилати кошти Україні. І у цьому буде перемога Європи. Таку думку прем'єр-міністр Угорщини зробив на полях позачергового саміту лідерів ЄС 12 лютого у Бельгії, присвяченому підвищенню конкурентоспроможності Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Українська правда».

Повідомляється, що Орбан знову закликав Євросоюз припинити фінансову допомогу Україні.

«Війна – це погано для бізнесу. Шукайте миру. По-друге, не надсилайте свої гроші комусь іншому, якщо вони вам потрібні для вашої конкурентоспроможності. Тож не надсилайте гроші Україні», – заявив угорський прем'єр.

Нагадаємо, ЄС вже придумав, як долатиме вето Орбана на вступ України. Євросоюз має кілька варіантів, як діяти з категоричним небажанням Угорщини підтримувати процедурні рішення для подальшої євроінтеграції України. Один з варіантів: у квітні Орбан програє на виборах своєму супернику Петеру Мадяру – і після того ситуація з позицією Угорщини кардинально зміниться.

Варіант другий: якщо ж Орбан утримається при владі. Тут у Євросоюзі розраховують на «карту Трампа». Є сподівання, що американський президент зможе використати свій вплив на Віктора Орбана.