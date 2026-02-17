Головна Країна Політика
ЗСУ зірвали плани ворога прорватися на Куп'янському напрямку (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
ЗСУ зірвали плани ворога прорватися на Куп'янському напрямку (відео)
Військові показали, як нині виглядає Куп’янськ
фото: 116 ОМБр

На Куп'янському напрямку українські війська утримують визначені оборонні лінії попри натиск ворога

Попри безперервні штурми та спроби окупантів закріпитися на околицях Куп’янська, Сили оборони України повністю контролюють ситуацію. Всі спроби ворога прорвати лінію оборони зазнали краху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву у соцмережі 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Повідомляється, що противник не полишає спроб покращити своє тактичне положення.

«Ворог намагається просуватися переважно в пішому порядку, використовуючи складні погодні умови та особливості місцевості для прихованого наближення до наших позицій», – повідомляють українські захисники.

Як заявляють бійці ЗСУ, російські війська продовжують застосовувати тактику «м’ясних штурмів» та посилених артилерійських обстрілів, намагаючись знайти прогалини в українських редутах.

«Ситуація перебуває під повним контролем, десантники продовжують тримати стрій, не залишаючи ворогу жодного шансу закріпитися або просунутися вперед», – додають  українські воїни.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження російського вертольота Ка-27. Повідомляється, що у ніч на 17 лютого в районі населеного пункту Камишли (тимчасово окупована територія АР Крим) українські воїни завдали «потужного» удару по багатофункціональному корабельному вертольоту Ка-27. Зафіксовано точне влучання в ціль.

Окрім авіації, протягом останньої доби (16 лютого) Сили оборони зосередилися на придушенні ворожих підрозділів безпілотної авіації. Було уражено одразу три пункти управління БпЛА, що суттєво «засліпило» окупантів на кількох ділянках фронту.

