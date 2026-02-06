Головна Світ Політика
Американський ексконгресмен став на захист українських правників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Американський ексконгресмен став на захист українських правників

«Послабити адвокатуру – означає послабити Україну»: американський конгресмен Грегг Гарпер розкритикував «юридичні атаки» на українських правників

Колишній член Конгресу США та професійний прокурор Грегг Гарпер застеріг від спроб дестабілізації української адвокатури через так звані «тіньові звіти» та маніпуляції зовнішніх груп впливу. Відповідні заяви він зробив під час презентації аналітичного дослідження у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

Гарпер, який представляв 3-й виборчий округ штату Міссісіпі (2009 - 2019) та працював у впливових комітетах Конгресу, наголосив на важливості захисту конституційного статусу адвокатури в Україні.

Зокрема, він різко розкритикував діяльність груп, які намагаються підірвати довіру до органів адвокатського самоврядування під час війни.

«Не можна надавати кредиту довіри групам і публікаціям, чия мета – зруйнувати суспільну довіру до професії. Ці самозацікавлені та добре фінансовані зовнішні групи проводять маніпуляції, майже не цікавлячись правдою. Чому ви маєте створювати сум'яття для понад 70 тисяч членів адвокатури, надаючи хоч якусь вагу цим так званим «тіньовим звітам»?» – заявив конгресмен.

За словами Гарпера, незалежна юридична професія та механізми захисту, які забезпечує адвокатура, є першочерговими цілями для тиску.

«Якщо ця юридична атака (lawfare attack) послаблює адвокатуру – це не реформа. Будь-що, що послаблює адвокатуру - послаблює Україну. Ви повинні зробити її сильнішою та ефективнішою, зберігши її конституційну незалежність та самоврядування - це зробить сильнішою і саму Україну», - підкреслив він.

Ризики «цифрового контролю» та іспитів

Як юрист та колишній прокурор міста, Гарпер окремо зупинився на спробах нав'язати повну цифровізацію професійних процедур.

«Адвокат – це не просто набір алгоритмів. Юристи не лише застосовують закон, вони переконують словом, логікою та здатністю будувати довіру. Повна цифровізація кваліфікаційних процедур без елементів живого професійного оцінювання може призвести до викривлення компетентності. Європейські стандарти базуються на тому, що це гуманітарна юридична професія, заснована на роботі з людьми, а не лише з технологіями», - зазначив Гарпер.

Торкаючись ідеї запровадження електронних виборів в органи адвокатського самоврядування, ексконгресмен назвав це небезпечним експериментом у часи воєнного стану.

«Електронне голосування в адвокатурі під час війни – це не прогрес, а високий ризик політичного інженерінгу та зовнішнього втручання. Це створює можливості для маніпуляцій з боку ворога та ставить під загрозу легітимність органів самоврядування. Ми повинні забезпечити реальну безпеку та прозорість, а не ставити під удар незалежність професії через вразливі цифрові інструменти», – наголосив він.

Реформа має бути еволюційною

Він підсумував, що реалізація «Дорожньої карти» реформ у межах вступу України до ЄС не передбачає демонтажу поточної моделі самоврядування.

«Документ передбачає еволюційні, а не революційні реформи. Жодне з його положень не дає окремим громадським організаціям чи експертним мережам права нав'язувати єдину модель самоврядування або ставити під сумнів конституційно гарантовану незалежність юридичної професії», – резюмував політик.

Теги: Україна реформа Європейський Союз

