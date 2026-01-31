Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Україна розгортає «другу АЕС» із допомоги партнерів

Україна отримала від міжнародних союзників понад 700 одиниць високовольтного та генеруючого обладнання загальною потужністю близько 1 Гігавата. Цей обсяг еквівалентний генерації одного енергоблока Південноукраїнської АЕС і є критично важливим для виживання міст у період аномальних морозів. Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час презентації підсумків роботи Агентства відновлення за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Отримане обладнання – це не лише побутові генератори, а й промислові потужності, здатні живити цілі квартали та стратегічні підприємства. Обладнання надійшло від Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії. За останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць обладнання.

«Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить нам підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, особливо це важливо взимку», – зазначив Кулеба.

На формування резерву потужністю 130 мегаватів уряд виділив 2,6 мільярда гривень. Проте потреба України більша – і Міністерство розвитку громад та територій звертатиметься по допомогу до партнерів.

Нагадаємо, Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів.

Читайте також:

Теги: енергетика Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Програма розповсюджується на Київ та Київську область
Програма «СвітлоДім»: як отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків
28 сiчня, 21:47
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 27 січня 2026 року
26 сiчня, 21:44
Президент підкреслив, що Україна прагне закріпити конкретну дату в договорі про завершення війни
Зеленський пояснив, від чого залежить дата закінчення війни
25 сiчня, 18:35
Енергетики сподіваються, що найближчим часом вдасться скасувати аварійні відключення
Ситуація зі світлом суттєво ускладнилася. «Укренерго» назвало причину
23 сiчня, 15:31
Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні
Україна найближчими днями отримає опалювальне обладнання від Італії
18 сiчня, 19:35
Андрій Когут разом із колегами готує збірник документів на підставі тих справ про голод 1946-1947 років, які є у розпорядженні архіву СБУ
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ – про трагедію 1946-47 років Історія
17 сiчня, 20:00
Свириденко наголосила, що уряд створює всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії
Ситуація в енергосистемі України. Свириденко повідомила про низку рішень уряду
15 сiчня, 21:28
Без електропостачання 556 тис. росіян у шести муніципальних утвореннях
У Білгородській області після нічної атаки зникло тепло та світло
9 сiчня, 12:44
Маринович пояснив, що війна не змінила українські еліти
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу
8 сiчня, 11:53

Події в Україні

Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2026 року
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Робот урятував робота: на Покровському напрямку гвардійці провели унікальну евакуацію
Робот урятував робота: на Покровському напрямку гвардійці провели унікальну евакуацію
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 31 січня 2026

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua