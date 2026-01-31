Україна отримала енергообладнання на 1 ГВт – Кулеба

Україна розгортає «другу АЕС» із допомоги партнерів

Україна отримала від міжнародних союзників понад 700 одиниць високовольтного та генеруючого обладнання загальною потужністю близько 1 Гігавата. Цей обсяг еквівалентний генерації одного енергоблока Південноукраїнської АЕС і є критично важливим для виживання міст у період аномальних морозів. Таку заяву зробив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час презентації підсумків роботи Агентства відновлення за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Отримане обладнання – це не лише побутові генератори, а й промислові потужності, здатні живити цілі квартали та стратегічні підприємства. Обладнання надійшло від Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Сполученого Королівства, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії. За останній тиждень Україна отримала понад 100 одиниць обладнання.

«Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить нам підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, особливо це важливо взимку», – зазначив Кулеба.

На формування резерву потужністю 130 мегаватів уряд виділив 2,6 мільярда гривень. Проте потреба України більша – і Міністерство розвитку громад та територій звертатиметься по допомогу до партнерів.

Нагадаємо, Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів.