«Ухилянти по-німецьки». Бундестаг затвердив штрафи за відмову від призовних процедур

Ухилення від заповнення анкети вважатиметься адміністративним правопорушенням

У Німеччині запровадять штрафи для юнаків, які ігноруватимуть обов’язкові процедури військового обліку. Відповідні норми містить закон про військову службу, який 5 грудня схвалив Бундестаг, а 19 грудня – Бундесрат. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише «Главком».

Згідно з документом, із 2026 року всі громадяни Німеччини чоловічої статі після досягнення 18 років зобов’язані заповнити спеціальну анкету. Вона міститиме питання про фізичний стан та готовність проходити військову службу.

Як повідомив представник Міністерства оборони ФРН, ухилення від заповнення анкети вважатиметься адміністративним правопорушенням. Спочатку молодим людям надсилатимуть нагадування, однак у разі подальшої відмови їм може загрожувати штраф у розмірі до 1000 євро. Таке саме покарання передбачене за подання в анкеті завідомо неправдивих даних.

Крім того, юнаків можуть викликати на обов’язковий медичний огляд. Якщо призовник без поважної причини не з’явиться у визначений час, до його доставки може бути залучена цивільна поліція. Водночас у певних випадках закон дозволяє подати заяву про звільнення від проходження медогляду.

Нагадаємо, німецький бундестаг під час голосування схвалив законопроект про реформу призову до збройних сил ФРН -бундесвер. На підтримку документа проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один парламентарій утримався.

Тоді німецькі студенти організували бойкот шкіл та вийшли на демонстрації проти суперечливого закону про військовий обов'язок, що збіглося з обговореннями цього питання у Бундестазі.

За протестом стоїть ініціатива Schulstreik gegen Wehrpflicht («Шкільний страйк проти призову»). На сайті ініціативи йдеться: «Політики (і) Бундесвер ... сперечаються, як ми маємо відновити заклик. Але ніхто не розмовляє з нами. Ніхто не питає нас, чого ми хочемо».

Головним гаслом учасників «шкільного страйку» стало: «Ми не хочемо стати гарматним м'ясом». Пропонований закон має на меті збільшити чисельність Бундесверу до 260 тис. військовослужбовців до 2035 року, що вимагає близько 20 тис. новобранців щорічно.