«Слуга» Качура, якого ексдепутатка Чорновол назвала «медведчуківським г***», виграв суд

Суд стягує з відповідачів у справі 3 тис. грн судового збору на користь нардепа-«слуги»

Спростувати інформацію про Качуру повинні Тетяна Чорновол та два телеканали

Бориспільський міськрайонний суд Київської області повністю задовольнив позов народного депутата IX скликання від партії «Слуга народу» Олександра Качури до колишньої нардепки Тетяни Чорновол, 5 каналу, каналу «Прямий» і експрезидента Петра Порошенка як власника обох медіа у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 17 серпня.

У суді Качура добився спростування недостовірної інформації, яку, на його думку, поширила Тетяна Чорновол на своєму сайті 4 листопада 2019 року. У публікації «Кадри Зеленського з-під Медведчука» авторка заявила, що знайшла фотодоказ, тому, що він (Качура - «Главком») «медведчуківське г***».

«Його фото з символікою «Українського вибору» було на сайті медведчуківської організації. Зараз фото видалили, але воно залишилось в скрінах в твітері. Під фото написано, що Олександр Качур – лідер Солом’янської організації «Український вибір», – написала Чорновол.

Скріншот публікації статті Тетяни Чорновол

Крім цього, екснардепка зазначила, що Качура «займався юридичним супроводом «походу» українофоба Анатолія Шарія на вибори у Верховну Раду».

«Ну і на решті, – це звичайний злодюжка, який в часи війни займався мінімізацією сплати податків в державний бюджет. На верхньому скріні з реєстрів підприємств видно, що Качура бенефеціар Інформаційного Агенства «Українська позиція»… В цей час Качура активно фінансує виборчу кампанію Зеленського. Зараз ці кримінальні справи закриті», – повідомила Чорновол.

Нардеп від «слуг» надав суду низку документів і доказів, які спростовують розповсюджену інформацію Чорновол, 5 каналом і каналом «Прямий». Зокрема, це відповіді від генпрокуратури, СБУ і Нацполіції, де зазначено, що Качура не притягувався до кримінальної відповідальності як підозрюваний чи обвинувачений.

Крім цього, було долучено листа політичної партії Анатолія Шарія від 9 грудня 2019 року. У ньому політсила повідомила, що не замовляла і не укладала будь-яких договорів щодо отримання правової допомоги (юридичного супроводу) від адвоката Олександра Качури і від адвокатського бюро «Качура Лоєрс».

Іще суд отримав витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Всеукраїнського громадського руху «Український вибір», яка пов’язана з Віктором Медведчуком. Натомість у реєстрі відсутні відомості про стосунок Качури до цієї організації.

Не підтвердилася інформація щодо того, що Качука якось пов’язаний із інформаційним агентством «Українська позиція».

У підсудку суд визнав недостовірною інформацією у частині того, що Олександр Качура був керівником громадської організації «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір-право народу», займався юридичним супроводом політичної партії Шарія та займався мінімізацією сплати податків в державний бюджет та є бенефеціаром агентства «Українська позиція».

Таким чином, зазначені твердження екснардепки Чорновол мають бути спростовані відповідачами. Окремо суд стягує з відповідачів у справі 3 тис. грн судового збору на користь нардепа-«слуги».