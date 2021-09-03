В Одесі зіткнулися два електросамоката, суд не побачив винних

Суд дослідив докази і дійшов висновків, що схема місця ДТП складена з порушенням вимог Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення.

У результаті ДТП дівчина отримала травму коліна

Приморський районний суд Одеси закрив адміністративну справу за фактом ДТП двох електросамокатів через відсутність правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 30 серпня.

За даними адмінпротоклу, подія сталася 2 липня о 19 год. Хлопець, керуючи електросамокатом Kiwi на пров. Сабанський в Одесі, не був уважним, та під час руху по тротуару здійснив наїзд на дівчину, в результаті чого вона отримала тілесні ушкодження.

У суді чоловік не визнав вини. Пояснив, що того дня він взяв на прокат електросамокат та, рухаючись навколо монументу, зіштовхнувся з дівчинкою, яка також рухаючись на самокаті і раптово з`явилась перед ним. В результаті такого зіткнення дівчинка отримала тілесні ушкодження у вигляді пошкодженого коліна. Жодних пошкоджень самокатам, в тому числі і його, спричинено не було. При цьому чоловік щиро висловлював каяття, що внаслідок зіткнення постраждала людина.

Суд дослідив докази і дійшов висновків, що схема місця ДТП складена з порушенням вимог Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Також схему місця ДТП підписали невідомими особами. У документі не зазначені серія та номер протоколу про адміністративне правопорушення, до якого додається вказана схема.

Крім цього, на зворотному боці схеми місця ДТП працівником поліції не зазначено відомостей щодо пошкоджень транспортних засобів.

«Умовою настання відповідальності за ст. 124 КУпАП є «пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна». З матеріалів справи не вбачається, що особа допустила пошкодження транспортних засобів. Протокол також не містить інформації про пошкодження якихось матеріальних цінностей. Більш того з протоколу огляду місця дорожньо-транспортної пригоди випливає, що на самокаті Kiwi та самокаті Scooter явних ушкоджень в результаті зіткнення не виявлено», – сказано у постанові.

Раніше Приморський районний суд Одеси оштрафував на 850 грн громадянина Лівії за порушення правил дорожнього руху. Іноземець, керуючи електросамокатом в Одесі по Французькому бульвару, не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з велосипедистом. У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а велосипедист – легкі тілесні пошкодження.

Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн за наїзд на пішохода на тротуарі. Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас, Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.