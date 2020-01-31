У Петербурзі рухнув спорткомплекс: під завалами є люди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дах арени обвалився під час демонтажних робіт

Покрівля будівлі спортивно-концертного комплексу «Петербурзький» обвалилася під час демонтажу, під завалами може перебувати робітник. Про це повідомили журналістам в ГУ МНС по місту, пише місцеве видання «Фонтанка».

«Під час виконання робіт з демонтажу даху СКК сталося обвалення конструкцій. Площа (обвалення) невідома. Імовірно, під завалами може перебувати один робітник. МНС Росії проводить пошуково-рятувальні роботи», — уточнили в відомстві.

Одна людина, імовірно, загинула при демонтажі даху СКК в Петербурзі, зазначають місцеві ЗМІ.

Джерело в екстрених службах повідомило ТАСС, що при обваленні є постраждалі. На відеозапису інциденту, опублікованій виданням «Фонтанка», видно, що при демонтажних роботах один робочий, який перебував на даху, при обваленні не встиг зачепитися за будівельне обладнання і впав.

СКК «Петербурзький» був побудований поруч з Московським парком Перемоги в 1980 році. Будівля циліндричної форми оперізують 56 несучих колон, на пандусі головного входу встановлені скульптурні композиції «Мистецтво» та «Спорт».

За інформацією на сайті СКК, науково-технічне товариство Франції в 1988 році, до сторіччя зведення Ейфелевої вежі в Парижі, створило список найбільших інженерних досягнення XX століття. Поряд з тунелем під Ла-Маншем, норвезькою платформою для видобутку нафти з дна Північного моря і транспортної естакадою, яка поєднала усі острова Японії, в число шедеврів потрапив і петербурзький СКК завдяки гігантському прольоту в 160 м, перекритому тонкою сталевою оболонкою.

На початку 2019 року в КДВОП надійшла спільна заявка петербурзького відділення ВООПІіК і міської Спілки архітекторів на включення спортивно-концертного комплексу «Петербурзький» до реєстру об’єктів культурної спадщини. Комітет відмовив, пославшись на те, що на той момент з часу побудови комплексу не минуло 40 років, і цей статус може бути привласнений будинку не раніше ніж у 2020 році, відповідно до закону про об’єкти культурної спадщини