«Слуга народу» має намір розробити етичний кодекс для своїх депутатів Ради, - Верещук



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Ірина Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабміну у Раді

Нардепи мають розуміти, які саме порушення можуть призвести до втрати мандата або до виходу з фракції, зазначила депутатка

Депутатка Ірина Верещук заявила, що «Слуга народу» має намір розробити етичний кодекс для своїх депутатів парламенту. Про це вона повідомила журналістам у кулуарах Ради.

«Ми домовилися на фракції розробити кодекс, розробити положення, етичний кодекс, де б ми розуміли, що порушення такого положення призведуть до втрати мандата або до виходу з фракції», - сказала Верещук.

Раніше у п'ятницю фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход. Поляков зазначив, що йому не було висунуто обвинувачення в порушенні будь-яких положень при виключенні.

Поляков додав, що пов'язує рішення про своє виключення з фракції зі збиранням ним підписів про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як повідомлялось, депутатка Верховної Ради Ірина Верещук зі «Слуги народу» вирішила скласти повноваження представника Кабінету Міністрів в парламенті. Вона заявила, що сфокусується на роботі в Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомлялося, на початку вересня Кабінет міністрів України своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.