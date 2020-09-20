«Слуга народу» планує розглянути закон про столицю до місцевих виборів



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Очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко: Закон про Київ – це про управління містом

Розгляд законопроєкту запланований на четверту сесію Ради, але у фракції хочуть розглянути його якомога швидше

У фракції «Слуга народу» планують встигнути до місцевих виборів розглянути закон про столицю. Документ передбачає чітке розподілення повноважень мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації.

Про це на брифінгу в Києві заявив очільник партії, заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За словами нардепа, зараз розгляд цього законопроєкту запланований на четверту сесію Ради, але у фракції хочуть розглянути його якомога швидше.

«Ми працюємо зараз з колегами з інших фракцій, з керівництвом фракцій, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати та подарувати киянам, врешті-решт, систему управління містом. Закон про Київ – це про управління містом», – зазначив він.

Нагадаємо, народні депутати 3 жовтня 2019 року підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

Як повідомлялося, на моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглядалася скарга київського міського голови Віталія Кличко щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в міст.

Експерти Ради Європи запропонували допомогу в доопрацюванні нового закону про столицю.