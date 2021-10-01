На з’їзд «слуг» в Трускавці не пускатимуть невакцинованих та будуть вимагати ПЛР-тести

У Трускавці має відбутися дводенне зібрання фракції

На зібрання фракції «Слуга народу» у Трускавці, яке проводять у період збільшення захворюваності на коронавірус, депутатів пускатимуть лише з сертифікатами вакцинації чи негативними ПЛР-тестами. Про це у розмові з «Главкомом» заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Нас багато критикують, що ми це все влаштовуємо під час «ковіду», але зауважу, що у нас допуск до участі в цій великій фракції залежить від наявності сертифікату вакцинації. Або треба зробити ПЛР-тест, який буде дійсний на період проведення великої фракції. Інакше не пустять – або сертифікат, або ПЛР-тест», – зазначила Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції.

До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами» в Трускавець (фото).

Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.



