  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На з’їзд «слуг» в Трускавці не пускатимуть невакцинованих та будуть вимагати ПЛР-тести

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Члени фракції&nbsp;&laquo;Слуга народу&raquo; прибули до Трускавця на потязі зранку 1 жовтня - На з’їзд «слуг» в Трускавці не пускатимуть невакцинованих та будуть вимагати ПЛР-тести
    Члени фракції «Слуга народу» прибули до Трускавця на потязі зранку 1 жовтня
    фото скріншот відео

    У Трускавці має відбутися дводенне зібрання фракції

    На зібрання фракції «Слуга народу» у Трускавці, яке проводять у період збільшення захворюваності на коронавірус, депутатів пускатимуть лише з сертифікатами вакцинації чи негативними ПЛР-тестами. Про це у розмові з «Главкомом» заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    «Нас багато критикують, що ми це все влаштовуємо під час «ковіду», але зауважу, що у нас допуск до участі в цій великій фракції залежить від наявності сертифікату вакцинації. Або треба зробити ПЛР-тест, який буде дійсний на період проведення великої фракції. Інакше не пустять – або сертифікат, або ПЛР-тест», – зазначила Кравчук.

    Нагадаємо, сьогодні народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції.

    До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами» в Трускавець (фото).

    Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

    Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

    Читайте також: Вікенд у Трускавці та розправа над Разумковим. Що спланував Зеленський?


    Теги: партії партія Слуга народу Дмитро Разумков Євгенія Кравчук коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На з’їзд «слуг» в Трускавці не пускатимуть невакцинованих та будуть вимагати ПЛР-тести