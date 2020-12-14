«Слуга народу» на фракції обговорила Держбюджет-2021

Одна з основних претензій до проєкту бюджету - недостатнє фінансування Міністерства охорони здоров'я.

Прийняття кошторису на наступний рік можливе до кінця пленарного тижня або на позачерговому засідання Ради. Кадрові питання щодо призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та Юрія Вітренка на Міненерго – поки зняті з порядку денного.

Про це після засідання «Слуги народу» в КВЦ «Парковий» повідомив народний депутат фракції Олександр Качура.

«Одне з головних запитань засідання фракції – це бюджет на наступний рік. Остаточного рішення щодо точної дати голосування не визначено. Наразі продовжується засідання бюджетного комітету (розпочалося через 4 години від запланованого часу - LB.ua). Комунікація ще продовжується. Якщо буде остаточна редакція, якщо будуть голоси депутатів під бюджет, можливо, що поставлять це питання на голосування завтра. Якщо ні, то, можливо, що до кінця тижня. Або ж необхідно буде позачергове засідання Ради», – заявив він.

Одна з основних претензій до проєкту бюджету, за його словами, це недостатнє фінансування Міністерства охорони здоров'я. Нагадаємо, до другого читання Уряд збільшив фінансування МОЗ лише на 4 млрд грн.

«Ми домовилися, що медицина буде дофінансована. Для мене особисто це принципова позиція. Багато моїх колег з цим погодилися. В Уряді визнали, що на медицину необхідно виділити додаткові кошти в умовах пандемії», – підкреслив він.

Також за інформацією депутата, на фракції погодили голосування за закони, які повертають повноваження НАЗК щодо обов'язкового електронного декларування, продовження особливого статусу ТОТ та створення Бюро економічної безпеки.

Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

Джерело: Лівий берег