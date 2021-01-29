«Слуги народу» завершили опитування щодо виключення Дубінського з фракції

Олександра Дубінського виключать з фракції, якщо це підтримають 70% депутатів

Виключення Дубінського з фракції підтримали 100 нардепів

У мобільному додатку фракції «Слуга народу» завершилося опитування про виключення з неї народного депутата Олександра Дубінського.

Наразі відомо, що з 175 нардепів виключення Дубінського підтримали 100.

Тепер це питання буде винесено на засідання фракції в понеділок, 1 лютого.

Дубінського виключать з фракції, якщо це підтримають 70% депутатів.

Проведення голосування підтвердив і сам Дубінський, опублікувавши у Facebook скріншот із програми.

Він свідчить, що нардепам запропонували три варіанти реакції на занесення Дубінського до списку санкцій: виступити із заявою на підтримку, виключити його або ініціювати голосування за зняття Дубінського з посади заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, 11 січня до санкційного списку Мінфіну США потрапили Олександр Дубінский, екс-нардеп Олександр Онищенко та ще п’ять соратників народного депутата Андрія Деркача, якого було внесено туде ще у 2020 році.

Американська влада пояснила, що всі вони були частиною російської мережі зовнішнього впливу.

У розпал президентської кампанії у США Деркач оприлюднив записи, на яких, як стверджувалося, нібито записані переговори п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом Джо Байденом, а також з главою Кремля Володимиром Путіним.

Дубінський був одним з ініціаторів створення у зв’язку з цим тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Через кілька днів після введення санкцій перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг. А 28 січня Youtube заблокував канал Дубінського із понад 300 тис. підписниками.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

Крім того, Нацбанк попередив фінустанови про ризики співпраці з Дубінським. 22 січня Дубінський повідомив у Facebook, що в Монобанку йому запропонували закрити рахунок.

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