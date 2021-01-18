Потрійна ДТП на Троєщині: Hyundai занесло на слизькій дорозі (відео)

Водію Hyundai знадобилася допомога медиків

Сьогодні, 18 січня, на перетині вулиць Пухівської та Крайньої в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як попередньо з'ясували патрульні, водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням при перелаштовуванні. У результаті автомобіль занесло, що спричинило зіткнення з Subaru. Від удару останній в'їхав у автомобіль Nissan, що зупинився пропустити пішоходів.

Не обійшлося без потерпілих — водію Hyundai знадобилася допомога медиків.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними, обирати безпечну швидкість із урахуванням дорожніх обставин.

Як повідомлялося, в ніч на 18 січня на Обухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Acura на швидкості протаранив Opel.

Упродовж минулого тижня, з 11 до 17 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 712 ДТП.