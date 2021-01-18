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    Потрійна ДТП на Троєщині: Hyundai занесло на слизькій дорозі (відео)

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    ДТП сталася на перехресті - Потрійна ДТП на Троєщині: Hyundai занесло на слизькій дорозі (відео)
    ДТП сталася на перехресті
    Фото: dtp.kiev.ua

    Водію Hyundai знадобилася допомога медиків

    Сьогодні, 18 січня, на перетині вулиць Пухівської та Крайньої в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Як попередньо з'ясували патрульні, водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням при перелаштовуванні. У результаті автомобіль занесло, що спричинило зіткнення з Subaru. Від удару останній в'їхав у автомобіль Nissan, що зупинився пропустити пішоходів.

    Не обійшлося без потерпілих — водію Hyundai знадобилася допомога медиків.

    Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин події.

    Правоохоронці закликають водіїв бути уважними, обирати безпечну швидкість із урахуванням дорожніх обставин.

    Як повідомлялося, в ніч на 18 січня на Обухівській трасі під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Acura на швидкості протаранив Opel.

    Упродовж минулого тижня, з 11 до 17 січня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 712 ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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