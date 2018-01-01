Собчак почне формувати свій рух

Собчак збирається на вибори до Держдуми

Кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак має намір брати участь у виборах до Державної Думи, які пройдуть у Росії 2021 року. Про це вона заявила в суботу на зустрічі з виборцями в Санкт-Петербурзі. «Коли закінчаться вибори [президента], я почну формувати свій рух. Я вже вступила в партію «Громадянська ініціатива» - якщо ми



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Кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак

Собчак збирається на вибори до Держдуми

Кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак має намір брати участь у виборах до Державної Думи, які пройдуть у Росії 2021 року.

Про це вона заявила в суботу на зустрічі з виборцями в Санкт-Петербурзі.

«Коли закінчаться вибори [президента], я почну формувати свій рух. Я вже вступила в партію «Громадянська ініціатива» - якщо ми домовимося, то я буду робити це з нею, якщо ні, то я буду робити свій рух. Я буду йти на вибори до Думи - це моя наступна мета, 2021 рік», - сказала Собчак, відповідаючи на питання про подальші плани.

Вона додала, що «наступною точкою стануть президентські вибори», які пройдуть у Росії 2024 року.

Під час зустрічі з виборцями Собчак неодноразово говорила, що розуміє, що президентські вибори 2018 року вона не виграє.

Раніше Собчак заявила, що не проводитиме передвиборчу агітацію в анексованому Криму. Вона вказує, що, анексувавши Крим, Росія порушила міжнародні зобов’язання, при цьому анексія призвела до зубожіння населення Росії.

Як відомо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом у президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах.

26 грудня ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року.