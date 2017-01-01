Собчак пообіцяла провести референдум в окупованому Криму

Собчак називає себе кандидатом «проти всіх»

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір брати участь у президентських виборах Росії в 2018 році, опублікувала свою передвиборну програму, названу «123 важких кроків». Документ торкається питання про статус анексованого Росією Криму. Собчак наполягає на проведенні референдуму, «порядок якого повинен бути



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Собчак називає себе кандидатом «проти всіх»

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір брати участь у президентських виборах Росії в 2018 році, опублікувала свою передвиборну програму, названу «123 важких кроків». Документ торкається питання про статус анексованого Росією Криму.

Собчак наполягає на проведенні референдуму, «порядок якого повинен бути узгоджений Росією, Україною та міжнародною спільнотою». Вона підкреслила, що згідно з міжнародним правом, півострів є територією України. Серед основних положень документа також – створення і захист демократичних інститутів у Росії, дотримання загальноєвропейських законів і цінностей, мирні взаємини з іншими країнами і економіка, спрямована на добробут російських громадян.

У програмі особливо підкреслюється, що дискримінуючі закони повинні бути скасовані, а нормативи, що обмежують прояв громадянами політичної волі та ініціативи, необхідно переглянути.

Собчак пропонує законодавчо обмежити права всіх силових структур, а також встановити процедури відкликання і імпічменту обраних посадових осіб і депутатів парламентів всіх рівнів.

Політрада російської партії «Громадянська ініціатива» одноголосно підтримала висунення кандидата Ксенії Собчак на вибори президента Росії в 2018 році від політичної сили і призначила передвиборний з'їзд на 23 грудня.

Ксенія Собчак 18 жовтня офіційно оголосила про намір брати участь у президентських виборах в сусідній Росії. Вона називає себе кандидатом «проти всіх».

ЗМІ повідомляли про можливу причетність адміністрації президента Росії до висунення Собчак. Сама телеведуча заперечує зв'язок із Кремлем.

Нагадаємо, 18 грудня у Росії офіційно стартувала президентська кампанія.

Джерело: Крим.Реалії