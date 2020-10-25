ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах



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ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах

Найвищий показник у Тернопільській області – 44,81% виборців

У Центральній виборчій комісії уточнили явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня. Станом на 22:00 за підсумками обробки 98,65% інформації від територіальних виборчих комісій вона становить 36,98%.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК на своїй сторінці у Facebook.

«Активність виборців на 22:00 – 36,98%. Отримано і опрацьовано 98,65% інформації від ТВК про явку виборців», – сказано у повідомленні.

Найвищий показник у Тернопільській області – 44,81%, а найнижчий – 31,67% у Донецькій.

Відзначимо, раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що за результатами обробки 97% інформації від ТВК явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня попередньо становить 37%.

При цьому станом на 13:00 явка виборців становила 16%.

Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.