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    Політика

    ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах

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    ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах - ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах
    ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах

    Найвищий показник у Тернопільській області – 44,81% виборців

    У Центральній виборчій комісії уточнили явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня. Станом на 22:00 за підсумками обробки 98,65% інформації від територіальних виборчих комісій вона становить 36,98%.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК на своїй сторінці у Facebook.

    «Активність виборців на 22:00 – 36,98%. Отримано і опрацьовано 98,65% інформації від ТВК про явку виборців», – сказано у повідомленні.

    Найвищий показник у Тернопільській області – 44,81%, а найнижчий – 31,67% у Донецькій.

    Відзначимо, раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що за результатами обробки 97% інформації від ТВК явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня попередньо становить 37%.

    При цьому станом на 13:00 явка виборців становила 16%.

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів
    ЦВК Віталій Кличко міст
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