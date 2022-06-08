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    Політика

    Соратники Зеленського допомагають Абрамовичу уникнути санкцій, – ЗМІ

    Британські ЗМІ пишуть, що Роман Абрамович, намагаючись вислизнути з-під санкцій, прикривається листом голови української монокоаліції Давида Арахамії - Соратники Зеленського допомагають Абрамовичу уникнути санкцій, – ЗМІ
    Британські ЗМІ пишуть, що Роман Абрамович, намагаючись вислизнути з-під санкцій, прикривається листом голови української монокоаліції Давида Арахамії
    фото з відкритих джерел

    Кремлівьский олігарх судиться із ЄС та Британією через накладені на нього санкції

    У судових позовах одного із найбільших російських олігархів Романа Абрамовича проти санкцій Євросоюзу та Великої Британії фігурує лист голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Про це з посиланням на документи пише британське видання The Times.

    За інформацією видання, у листі Арахамія відзначив важливу роль Абрамовича у організації гуманітарних коридорів для евакуації українців із міст, які обстрілювала країна-агресор. Таким чином, російський олігарх – як наголосив український депутат – сприяв порятунку близько 400 тис. осіб, вивезених через ці коридори.

    Також голова президентської фракції згадав про роль Абрамовича у обміні військовополонених, це допомогло звільнити з російського полону кількасот українських захисників.

    Давид Арахамія у своєму листі оцінив роль Романа Абрамовича для українсько-російських переговорів як позитивну.

    Тож юристи російського олігарха, спираючись на цей лист за підписом Арахамії, наголошують на шкідливості санкцій проти Абрамовича – бо вони начебто вплинуть на переговори України та Росії. Абрамович, за словами адвокатів, не зможе їздити до країн Євросоюзу для організації переговорів, а частина консультантів може відмовитися від контактів із підсанкційним російським олігархом.

    Нагадаємо, що холдинг, у якому Абрамович є найбільшим акціонером (маючи 31%), Evraz Group, на початку травня потрапив під санкції Великої Британії.

    Також бізнес Романа Абрамовича може опинитися у санкційному списку міністерства фінансів США.

    На початку червня стало відомо, що британський оператор зв'язку Truphone, що належить Абрамовичу і його партнерам, буде проданий за рекордно низькою ціною, усього за 1 фунт стерлінгів.

    Теги: росія санкції Давид Арахамія
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    Соратники Зеленського допомагають Абрамовичу уникнути санкцій, – ЗМІ