Соратники Зеленського допомагають Абрамовичу уникнути санкцій, – ЗМІ

Кремлівьский олігарх судиться із ЄС та Британією через накладені на нього санкції

У судових позовах одного із найбільших російських олігархів Романа Абрамовича проти санкцій Євросоюзу та Великої Британії фігурує лист голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Про це з посиланням на документи пише британське видання The Times.

За інформацією видання, у листі Арахамія відзначив важливу роль Абрамовича у організації гуманітарних коридорів для евакуації українців із міст, які обстрілювала країна-агресор. Таким чином, російський олігарх – як наголосив український депутат – сприяв порятунку близько 400 тис. осіб, вивезених через ці коридори.

Також голова президентської фракції згадав про роль Абрамовича у обміні військовополонених, це допомогло звільнити з російського полону кількасот українських захисників.

Давид Арахамія у своєму листі оцінив роль Романа Абрамовича для українсько-російських переговорів як позитивну.

Тож юристи російського олігарха, спираючись на цей лист за підписом Арахамії, наголошують на шкідливості санкцій проти Абрамовича – бо вони начебто вплинуть на переговори України та Росії. Абрамович, за словами адвокатів, не зможе їздити до країн Євросоюзу для організації переговорів, а частина консультантів може відмовитися від контактів із підсанкційним російським олігархом.

Нагадаємо, що холдинг, у якому Абрамович є найбільшим акціонером (маючи 31%), Evraz Group, на початку травня потрапив під санкції Великої Британії.

Також бізнес Романа Абрамовича може опинитися у санкційному списку міністерства фінансів США.

На початку червня стало відомо, що британський оператор зв'язку Truphone, що належить Абрамовичу і його партнерам, буде проданий за рекордно низькою ціною, усього за 1 фунт стерлінгів.