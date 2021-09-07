Ціни у Верховній Раді: скільки коштує депутатський обід (фото)

Ціни у депутатському меню дуже скромні

Для журналістів у їдальні нардепів запрацювали нові обмеження

У вівторок, 7 вересня, народні депутати повернулися з літніх канікул. У Верховній Раді також відновили роботу депутатської їдальні. Про ціни у меню українського парламенту пише видання «УНІАН».

Найдорожчі позиції у меню парламенту – рибні страви. Філе сьомги та філе сьомги гриль коштують 174 та 182 гривні відповідно, а тартар із сьомгою та авокадо – 241 гривню.

Поласувати окрошкою у їдальні Ради коштує 59 гривень, борщем – 51 гривню. За другі страви потрібно віддати від 39 до 216 грн. Гарніри (пюре, каша гречана, рис варений) обійдуться до 44 гривень.

Солодощі тут теж недорогі, найбільше доведеться віддати за десерт «Білосніжка й сім гномів» у стаканчику – 63 гривні

«На вхід до їдальні Верховної Ради для журналістів також запровадили спеціальні картки. Відтепер одночасно в їдальні може перебувати лише 12 представників засобів масової інформації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, київській гімназії, де невідомо чим отруїлися майже дві сотні дітей, виписали штраф у 36 тисяч гривень.

Як відомо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

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