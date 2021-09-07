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    Ціни у Верховній Раді: скільки коштує депутатський обід (фото)

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    Ціни у депутатському меню дуже скромні - Ціни у Верховній Раді: скільки коштує депутатський обід (фото)

    Ціни у депутатському меню дуже скромні

    Фото: УНІАН

    Для журналістів у їдальні нардепів запрацювали нові обмеження

    У вівторок, 7 вересня, народні депутати повернулися з літніх канікул. У Верховній Раді також відновили роботу депутатської їдальні. Про ціни у меню українського парламенту пише видання «УНІАН».

    Найдорожчі позиції у меню парламенту рибні страви. Філе сьомги та філе сьомги гриль коштують 174 та 182 гривні відповідно, а тартар із сьомгою та авокадо 241 гривню.

    Поласувати окрошкою у їдальні Ради коштує 59 гривень, борщем 51 гривню. За другі страви потрібно віддати від 39 до 216 грн. Гарніри (пюре, каша гречана, рис варений) обійдуться до 44 гривень.

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    Ціни у Верховній Раді: скільки коштує депутатський обід (фото)
    Ціни у Верховній Раді: скільки коштує депутатський обід (фото)
    Ціни у Верховній Раді: скільки коштує депутатський обід (фото)

    Солодощі тут теж недорогі, найбільше доведеться віддати за десерт «Білосніжка й сім гномів» у стаканчику 63 гривні

    «На вхід до їдальні Верховної Ради для журналістів також запровадили спеціальні картки. Відтепер одночасно в їдальні може перебувати лише 12 представників засобів масової інформації», йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, київській гімназії, де невідомо чим отруїлися майже дві сотні дітей, виписали штраф у 36 тисяч гривень.

    Як відомо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

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    Теги: Верховна Рада ціни
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    Ціни у Верховній Раді: скільки коштує депутатський обід (фото)