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    Сьогодні суд обере запобіжний захід російському «шпигуну» в Кабміні

    Єжову загрожує до 15 років ув'язнення
    Сьогодні, 22 грудня, Шевченківський райсуд Києва розгляне справу щодо обрання запобіжного заходу заступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Станіславу Єжову, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами. Засідання суду призначене на 15:00. Прокуратура просить взяти Єжова під варту. [READ_MORE] За статтею 111
    • Вчора, 12:45
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    <span>Станіслав Єжов</span>
    Станіслав Єжов

    Єжову загрожує до 15 років ув'язнення

    Сьогодні, 22 грудня, Шевченківський райсуд Києва розгляне справу щодо обрання запобіжного заходу заступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Станіславу Єжову, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами.

    Засідання суду призначене на 15:00.

    Прокуратура просить взяти Єжова під варту.

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    За статтею 111 Кримінального кодексу, йому загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

    Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

    Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

    Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

    21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

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