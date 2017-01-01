Сьогодні суд обере запобіжний захід російському «шпигуну» в Кабміні

Єжову загрожує до 15 років ув'язнення

Сьогодні, 22 грудня, Шевченківський райсуд Києва розгляне справу щодо обрання запобіжного заходу заступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Станіславу Єжову, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами. Засідання суду призначене на 15:00. Прокуратура просить взяти Єжова під варту. [READ_MORE] За статтею 111