Сьогодні суд обере запобіжний захід російському «шпигуну» в Кабміні
- Вчора, 12:45
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Єжову загрожує до 15 років ув'язнення
Сьогодні, 22 грудня, Шевченківський райсуд Києва розгляне справу щодо обрання запобіжного заходу заступнику керівника протоколу прем'єр-міністра Станіславу Єжову, якого СБУ звинувачує у співпраці з російськими спецслужбами.
Засідання суду призначене на 15:00.
Прокуратура просить взяти Єжова під варту.
За статтею 111 Кримінального кодексу, йому загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.
Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.
Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.
21 грудня Єжову було оголошено про підозру.
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