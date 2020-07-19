В Ірані стався вибух на електростанції



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Пожежа стала результатом вибуху силового трансформатора Фото Anadolu

Жертв унаслідок інциденту немає, електропостачання не було порушене

У центральній провінції Ірану Ісфахан через вибух трансформатора сталася пожежа на електростанції.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на місцеві ЗМІ.

«В одному з низки загадкових інцидентів, у неділю на електростанції в центральній іранській провінції Ісфахан спалахнула пожежа», – повідомили місцеві чиновники.

Як зазначається, жертв унаслідок інциденту немає, електропостачання не було порушене.

Пожежа стала результатом вибуху силового трансформатора 230 КВт на підстанції електростанції, повідомила місцева електрична компанія, покладаючи провину на «знос трансформатора».

Підстанція повернулася до нормального режиму роботи через дві години після інциденту.

Ця електростанція була побудована близько 50 років тому, вона забезпечує електроенергією місто Ісфахан, наразі тут виробляється близько 500 МВт електроенергії.

Сьогоднішній інцидент – це останній з низки загадкових вибухів, що сколихнули Іран останніми тижнями, багато з них відбулися поруч з ключовими військовими та ядерними об’єктами, а також промисловими центрами та електростанціями, що викликає підозри у саботажі.

Нагадаємо, 12 липня щонайменше 18 моряків Військово-морських сил США постраждали в результаті пожежі, що сталася на одному з військових кораблів на базі в Сан-Дієго (штат Каліфорнія).

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