У справі щодо пожежі в соборі Святих Петра і Павла затримали вихідця з Руанди



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Слідчі розслідують версію підпалу, але поки не можуть стверджувати, що затриманий до нього причетний

Слідчі вважають, що причиною загоряння міг стати підпал

Після масштабної пожежі в соборі святого Петра і Павлау французькому Нанті поліцейські затримали чоловіка. Він відповідав за закриття храму перед тим, що трапилося, повідомляє «Deutsche Welle».

Слідчі розслідують версію підпалу, але поки не можуть стверджувати, що затриманий до нього причетний. Зараз вони хочуть вивчити «певні аспекти» дій затриманого протягом дня.

У місцевій прокуратурі зазначили, що поки слід утриматися від «передчасних і поспішних» тверджень. Інших подробиць про особу чоловіка поки не відомо.

Нагадаємо, сильна пожежа виникла в суботу вранці в готичному соборі XV століття Святих Петра і Павла в Нанті. У боротьбі з нею брали участь близько сотні пожежників. Прокуратура Нанта вже почала розслідування за підозрою в навмисному підпалі собору Святих Петра і Павла.

Зазначимо, що цей храм є одним з найвищих у Франції – його висота становить 63 метри, на 6 метрів нижче згорілого в минулому році собору Паризької Богоматері. В 1972 році він вже горів, після чого собор протягом трьох років був закритий на ремонт.

Як повідомлялося, внаслідок пожежі в соборі у Нанті, повністю знищено орган.

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