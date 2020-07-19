У справі щодо пожежі в соборі Святих Петра і Павла затримали вихідця з Руанди
Слідчі вважають, що причиною загоряння міг стати підпал
Після масштабної пожежі в соборі святого Петра і Павлау французькому Нанті поліцейські затримали чоловіка. Він відповідав за закриття храму перед тим, що трапилося, повідомляє «Deutsche Welle».
Слідчі розслідують версію підпалу, але поки не можуть стверджувати, що затриманий до нього причетний. Зараз вони хочуть вивчити «певні аспекти» дій затриманого протягом дня.
У місцевій прокуратурі зазначили, що поки слід утриматися від «передчасних і поспішних» тверджень. Інших подробиць про особу чоловіка поки не відомо.
Нагадаємо, сильна пожежа виникла в суботу вранці в готичному соборі XV століття Святих Петра і Павла в Нанті. У боротьбі з нею брали участь близько сотні пожежників. Прокуратура Нанта вже почала розслідування за підозрою в навмисному підпалі собору Святих Петра і Павла.
Як повідомлялося, внаслідок пожежі в соборі у Нанті, повністю знищено орган.