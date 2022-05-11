Сьогодні Україну очікують температурні «гойдалки»: прогноз на 11 травня

Вночі будуть заморозки, вдень – сонце і до +22°С

У середу, 11 травня, в Україні буде переважно сухо, вночі у деяких регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Погода буде малохмарна, у східних областях та Криму – мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

11 травня в країні буде переважно сухо, лише на Луганщині та в Криму вдень очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, у північних, центральних, східних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°С, у південній частині та на Закарпатті 7-12°С тепла, вдень +14…+19°С, у східних та Сумській областях +10…+15°С, у західних, Одеській та Миколаївській областях +17…+22°С.

Уночі в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°С (І рівень небезпечності, жовтий). 11-13 травня в Україні, крім більшості районів Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 11 травня також буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень +17…19°С. Вночі 11 травня по області на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°С (І рівень небезпечності, жовтий). 11-13 травня у Києві та області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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