Ультрас Динамо втратив руку під час Революції - Главком

«Очі, сповнені жаху після погляду на мене». Фанат «Динамо» згадав, як постраждав на Майдані 18 лютого 2014-го



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Коли люди бачили травми, отримані Романом Линдовим шість років тому, вони жахалися Фото із соцмереж

Роман Линдов піднявся на ноги після важких травм, втративши зап’ястя

Фанат команди київського «Динамо» Роман Линдов поділився на власній сторінці у «Фейсбуку» спогадами про свою участь у Революції Гідності, точніше, про той день, який змінив його життя назавжди.

«Вибух на Майдані приблизно о 20:13 18 лютого 2014 року.

Опіки 30% тіла та дихальних шляхів, пробиті легені, ампутація лівого зап’ястя, оскольчасті поранення усього тіла, контузія, набряк головного мозку.

Але найгірше – це очі!

Очі усіх навколо, які несуть мене у Будинок профспілок і жахаються. Очі друзів, які не можуть повірити, що сім секунд тому я був інакшим. Очі медиків у Будинку профспілок, БСП, опіковому центрі та у шпиталі в Німеччині. Очі, сповнені жаху після погляду на мене. Ти ще не усвідомлюєш, що відбулося, але ті очі навпроти говорять краще за слова. Вони кричать у тиші.

У мить, коли усі зрозуміють, що це не лише мій біль, а навіть не найбільша ціна свободи, ми перестанемо виживати, а почнемо ЖИТИ!

Ми будемо відповідально ставитися до виборів, не допускати корупцію, не даватимемо хабарів, не відмазуватимемо в судах і райвідділах. І ми - це про усіх громадян.

Це і про суддів, прокурорів, податківців, полісменів, генералів, депутатів та президента.

У момент, коли вони також вважатимуться звичайними громадянами, ми нарешті заживемо.

Коли?сь!», - підсумовує Роман.

Роман Линдов – один із найактивніших представників фанатського угруповання «WBC Ultras Dynamo». Особливо відомим є відео його жорсткої розмови з нинішнім лідером команди Віктором Циганковим після чергового невдалого матчу.



