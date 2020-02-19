Ультрас Динамо втратив руку під час Революції - Главком

«Очі, сповнені жаху після погляду на мене». Фанат «Динамо» згадав, як постраждав на Майдані 18 лютого 2014-го
Роман Линдов піднявся на ноги після важких травм, втративши зап’ястя
Фанат команди київського «Динамо» Роман Линдов поділився на власній сторінці у «Фейсбуку» спогадами про свою участь у Революції Гідності, точніше, про той день, який змінив його життя назавжди.
«Вибух на Майдані приблизно о 20:13 18 лютого 2014 року.
Опіки 30% тіла та дихальних шляхів, пробиті легені, ампутація лівого зап’ястя, оскольчасті поранення усього тіла, контузія, набряк головного мозку.
Але найгірше – це очі!
Очі усіх навколо, які несуть мене у Будинок профспілок і жахаються. Очі друзів, які не можуть повірити, що сім секунд тому я був інакшим. Очі медиків у Будинку профспілок, БСП, опіковому центрі та у шпиталі в Німеччині. Очі, сповнені жаху після погляду на мене. Ти ще не усвідомлюєш, що відбулося, але ті очі навпроти говорять краще за слова. Вони кричать у тиші.
У мить, коли усі зрозуміють, що це не лише мій біль, а навіть не найбільша ціна свободи, ми перестанемо виживати, а почнемо ЖИТИ!
Ми будемо відповідально ставитися до виборів, не допускати корупцію, не даватимемо хабарів, не відмазуватимемо в судах і райвідділах. І ми - це про усіх громадян.
Це і про суддів, прокурорів, податківців, полісменів, генералів, депутатів та президента.
У момент, коли вони також вважатимуться звичайними громадянами, ми нарешті заживемо.
Коли?сь!», - підсумовує Роман.
Роман Линдов – один із найактивніших представників фанатського угруповання «WBC Ultras Dynamo». Особливо відомим є відео його жорсткої розмови з нинішнім лідером команди Віктором Циганковим після чергового невдалого матчу.