Байден розраховує на особисту зустріч із Путіним у червні

Байден розраховує на зустріч з Путіним в ході червневої поїздки до Європи

Байден планує взяти участь у саміті G7 в Англії 11−13 червня

Президент США Джо Байден заявив, що хотів би провести запропонований ним саміт із президентом Росії Володимиром Путіним під час червневої поїздки до Європи. Про це він заявив після виступу щодо боротьби США проти коронавірусу, повідомляє Reuters.

«Це моя надія і очікування. Ми працюємо над цим», – сказав глава Білого дому.

Байден планує взяти участь у саміті G7 в Англії 11−13 червня, а потім полетіти до Брюсселя для зустрічі з лідерами Європейського Союзу і відвідати саміт НАТО 14 червня.

Зазначається, що американські чиновники працюють із російськими колегами над організацією зустрічі Байдена-Путіна в третій країні під час першої закордонної поїздки Байдена в якості президента.

Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

«Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.