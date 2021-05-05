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    Держдеп США: Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму

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    Держдеп США: Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму - Держдеп США: Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму
    Держдеп США: Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму

    Росія повинна виконувати свої зобов’язання в рамках мінських угод, зазначив Прайс

    Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про необхідність домагатися від Москви дотримання нею своїх міжнародних зобов'язань. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Ми повинні працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, залучати Росію до відповідальності за її дії і чинити тиск на Москву, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов’язань», – заявив Блінкен.

    Керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс зробив репост повідомлення Блінкена.

    «Росія повинна виконувати свої зобов’язання в рамках мінських угод і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму», – додав Прайс.

    Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

    Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

    «Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.

    Теги: Росія США Twitter
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