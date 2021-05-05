Держдеп США: Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму
Росія повинна виконувати свої зобов’язання в рамках мінських угод, зазначив Прайс
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про необхідність домагатися від Москви дотримання нею своїх міжнародних зобов'язань. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Ми повинні працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, залучати Росію до відповідальності за її дії і чинити тиск на Москву, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов’язань», – заявив Блінкен.
We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021
Керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс зробив репост повідомлення Блінкена.
«Росія повинна виконувати свої зобов’язання в рамках мінських угод і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму», – додав Прайс.
Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.
Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.
«Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.