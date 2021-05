Держдеп США: Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про необхідність домагатися від Москви дотримання нею своїх міжнародних зобов'язань. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Ми повинні працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, залучати Росію до відповідальності за її дії і чинити тиск на Москву, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов’язань», – заявив Блінкен.

We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations.