Держдеп США: Росія повинна припинити конфлікт на Донбасі та окупацію Криму

Росія повинна виконувати свої зобов’язання в рамках мінських угод, зазначив Прайс

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про необхідність домагатися від Москви дотримання нею своїх міжнародних зобов'язань. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Ми повинні працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, залучати Росію до відповідальності за її дії і чинити тиск на Москву, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов’язань», – заявив Блінкен.

We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021

Керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс зробив репост повідомлення Блінкена.

«Росія повинна виконувати свої зобов’язання в рамках мінських угод і сумлінно працювати над припиненням конфлікту на сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму», – додав Прайс.

Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

«Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.