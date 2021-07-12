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    Сьогодні відбудеться додаткова сесія ЗНО з історії

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    Із 29 червня триває додаткова сесія ЗНО - Сьогодні відбудеться додаткова сесія ЗНО з історії
    Із 29 червня триває додаткова сесія ЗНО
    Фото: Уніан

    12 липня учасники додаткової сесії складатимуть тест з історії України

    В Україні 12 липня відбудеться додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України. Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

    Як повідомили у центрі, допуск учасників до пунктів розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

    Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

    • оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
    • паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;
    • запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

    Абітурієнтам порадили взяти із собою 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

    Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

    Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більш як 300 тисяч учасників. 25 червня було оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології.

    До слова, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

    Також колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО.

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    Теги: ЗНО-2021 історія освіта навчання освітній омбудсмен
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    Сьогодні відбудеться додаткова сесія ЗНО з історії