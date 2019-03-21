Соратник Порошенка: Журналістське розслідування про корупцію в «Укроборонпромі» базується на неіснуючих телефонних розмовах



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Фото: solydarnist.org

За словами Івана Вінника, загальні висновки такі, що резонанс журналістському розслідуванню забезпечили слайди, які нібито відображали розмови, яких насправді не було

Обвинувачення у журналістському розслідуванні про розкрадання в оборонній сфері базуються на неіснуючих телефонних розмовах. Про це, під час засідання Комітету з питань національної безпеки та оборони, заявив секретар Комітету, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ щодо розкрадань у Збройних силах України, народний депутат фракції партії Блок Петра Порошенка Іван Вінник. Про це йдеться у повідомленні на сайті БПП.

Він, повідомив, що на прохання членів ТСК, генеральний прокурор запросив її членів для ознайомлення з результатами експертизи дослідження трьох мобільних телефонів, з яких була скачана інформація, і яка була використана в журналістському розслідуванні.

«Загальні висновки такі, що резонанс журналістському розслідуванню забезпечили слайди, які нібито відображали розмови, яких насправді не було», – сказав Вінник.

Він також нагадав, що у нібито журналістському розслідуванні було близько ста сторінок слайдів з розмовами, в той час, як у Генпрокуратури є близько п'ятисот сторінок всіх розмов.

Вінник зазначив, що члени комісії зосередили свої увагу на найбільш резонансних питаннях і мали можливість ознайомитись з будь-якими матеріалами Генпрокуратури.

«Цікавість в українського суспільства викликала участь керівника «Укроборонпрому» (Павла Букіна) та його обізнаність в діяльності ділків. Ми детально дослідили розмови Букіна з Жуковим, які оприлюднені у Бігуса, і порівняли їх з реальними розмовами. Вони геть не відповідають тому, як це викладено у Бігуса», – наголосив І. Вінник.

Він також зазначив, що телефонні розмови між Жуковим і Букіним дійсно були, але вони зводились до того, що Жуков напрошувався на зустріч до генерального директора «Укроборонпрому», але той йому відмовляв. «Останній запис з програми Watsup взагалі полягав в тому, що він (Жуков) висловлював претензії (Букіну), що його ігнорують», – додав Іван Вінник.

В тих записах, оригінальність яких підтверджена експертизою, фрагменту по керівнику «Укроборонпрому», в тому вигляді, який поданий суспільству – не було.

«Дискусії між Букіним і Жуковим є, але зміст цих дискусій не відповідає тому, що було оприлюднено в розслідуванні», – сказав на завершення Вінник.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.