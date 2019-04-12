Соратники Трампа намагалися відправити нелегалів в округ демократів, - ЗМІ



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За даними The Washington Post, соратники президента США хотіли відправити нелегалів на автобусах в округ в Сан-Франциско, де перемогла послідовний опонент Трампа Ненсі Пелосі

Співробітники адміністрації президента США Дональда Трампа двічі за останні півроку намагалися випустити нелегальних мігрантів з центрів тимчасового утримання і відправити їх в міста, які контролюють представники демократичної партії. Про це пише видання The Washington Post.

Зокрема, як передає УНІАН, соратники президента хотіли відправити нелегалів на автобусах в округ в Сан-Франциско, де перемогла послідовний опонент Трампа Ненсі Пелосі.

Відзначається, що вони звернулися з відповідним запитом у міністерство внутрішньої безпеки. В газеті розповіли, що в адміністрації президента відмовилися від цієї ініціативи, вважаючи, що вона пов'язана з репутаційними ризиками і значними фінансовими втратами на логістику.

Як повідомлялось 2 квітня, адміністрація президента США Дональда Трампа прискорить розгортання сотень офіцерів на південному кордоні країни і розширить політику повернення в Мексику мігрантів, які шукають притулку.

Нагадаємо, 29 березня президент США Дональд Трамп пригрозив наступного тижня закрити кордон з Мексикою.

Раніше Трамп погрожував повністю закрити американсько-мексиканський кордон, якщо наплив незаконних мігрантів з території Мексики не зменшиться.

Нагадаємо, Сенат і Палата представників США цього місяця більшістю голосів ухвалили резолюцію, яка зупиняє дію указу Трампа про надзвичайний стан на південному кордоні США. Проте 15 березня президент Трамп вперше за свою каденцію в Білому домі скористався правом вето, щоби заблокувати ініціативу законодавців.

Згодом палата представників Конгресу США на чолі з демократичною спробувала подолати вето президента, але не змогла набрати достатню кількість голосів для цього.



