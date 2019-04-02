Адміністрація Трампа прискорить повернення нелегальних мігрантів в Мексику



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Кордон Мексики і США

Агентство США з митного і прикордонного контролю «негайно розширить» політику, спрямовану на повернення мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа прискорить розгортання сотень офіцерів на південному кордоні країни і розширить політику повернення в Мексику мігрантів, які шукають притулку.

Про це заявив у понеділок секретар департаменту внутрішньої безпеки Кірстьєн Нільсен.

Агентство США з митного і прикордонного контролю минулого тижня вперше оголосило про перекидання 750 офіцерів для обробки потоку сімей мігрантів, що в'їжджають в Сполучені Штати.

Агентство також «негайно розширить» політику, спрямовану на повернення мігрантів з Центральної Америки в Мексику, йдеться в заяві Нільсена.

Нагадаємо, 29 березня президент США Дональд Трамп пригрозив наступного тижня закрити кордон з Мексикою.

Раніше Трамп погрожував повністю закрити американсько-мексиканський кордон, якщо наплив незаконних мігрантів з території Мексики не зменшиться.

Нагадаємо, Сенат і Палата представників США цього місяця більшістю голосів ухвалили резолюцію, яка зупиняє дію указу Трампа про надзвичайний стан на південному кордоні США. Проте 15 березня президент Трамп вперше за свою каденцію в Білому домі скористався правом вето, щоби заблокувати ініціативу законодавців.

Згодом палата представників Конгресу США на чолі з демократичною спробувала подолати вето президента, але не змогла набрати достатню кількість голосів для цього.