Сорос виділить мільярд на мережу відкритих університетів

Фінансист розкритикував авторитарну владу Трампа і Цзіньпіна і «перегріту» економіку США

Американський фінансист і мільярдер Джордж Сорос у своїй промові на Світовому економічному форумі в Давосі оголосив про надання 1 мільярда доларів для початку діяльності мережі відкритих університетів на основі Центрально-європейського університету (CEU) та Bard College, US.

Навчальна платформа буде називатися Мережа університетів відкритого суспільства (The Open Society University Network) і буде допомагати навчанню біженцям, ромам і тимчасово переміщеним особам.

Сорос назвав цей проект найголовнішим у своєму житті.

«Сподіваюся побачити його роботу до своєї смерті», - заявив мільярдер.

George Soros just pledged a billion dollars - a major chunk of his fortune - to create a university network for the politically persecuted. The Open Society University Network (OSUN). “The most important & enduring project of my life & I’d like to see it while I’m still around”