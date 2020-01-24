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    Сорос виділить мільярд на мережу відкритих університетів

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    Мільярдер і філантроп Джордж Сорос - Сорос виділить мільярд на мережу відкритих університетів
    Мільярдер і філантроп Джордж Сорос

    Фінансист розкритикував авторитарну владу Трампа і Цзіньпіна і «перегріту» економіку США

    Американський фінансист і мільярдер Джордж Сорос у своїй промові на Світовому економічному форумі в Давосі оголосив про надання 1 мільярда доларів для початку діяльності мережі відкритих університетів на основі Центрально-європейського університету (CEU) та Bard College, US.

    Навчальна платформа буде називатися Мережа університетів відкритого суспільства (The Open Society University Network) і буде допомагати навчанню біженцям, ромам і тимчасово переміщеним особам.

    Сорос назвав цей проект найголовнішим у своєму житті.

    «Сподіваюся побачити його роботу до своєї смерті», - заявив мільярдер.

    Мільярдер також згадав у промові «перегріту» економіку США, домінування Facebook Inc. і авторитарне правління Сі Цзіньпіна, Нарендри Моді, Джейра Болсонаро і Дональда Трампа, якого він назвав «шахраєм і абсолютним нарцисом».

    «Як довгострокова стратегія наша головна мета полягає в доступі до якісної освіти, зокрема освіти, яке зміцнює автономію особистості, розвиває критичне мислення,підкреслюючи академічну свободу.

    Беручи до уваги надзвичайну кліматичну ситуацію і заворушення в усьому світі, не буде перебільшенням сказати, що 2020 рік і наступні кілька років будуть визначати не тільки долю Сі та Трампа, але і долю світу», - заявив Сорос.

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