Спецоперація Росії на Донбасі. Що таке «бросок мангуста»?

Керівники «ЛДНР» випадково розсекретили операцію РФ проти України

Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейки. Активісти знайшли важливі докази того, що усе, що робить проти України РФ протягом останніх днів, це чітко спланована заздалегідь спецоперація «бросок мангуста» із інсценуваннями та фейками.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

За словами Стерненка, під час перевірки всіх метаданих було отримано інформацію про локалізацію файлу на комп'ютері, де його зберігали. Папка, в якій лежало відео «глави ЛНР» Пасічника називається «бросок мангуста», що звучить як назва спецоперації.

«Бросок мангуста». Відео терористів про примусову евакуацію записали заздалегідь. «Назва папки «Бросок мангуста». Звучить як назва спецоперації», – написав Стерненко.

«Броском мангуста» окупанти, імовірно, назвали план нападу Росії на Україну. Як відомо, мангусти під час нападу на змію роблять фальшивий кидок, змушуючи її кинутися у відповідь – а після цього нападають по-справжньому і убивають жертву.

Стерненко додав, що свого часу США проводили операцію зі схожою назвою – «Мангуст». Метою було створення приводу для атаки комуністичної Куби та повалення уряду Фіделя Кастро.

«Гадаю, ця інформація є надзвичайно важливим доказом того, що усе, що робить проти України РФ протягом останніх днів, це чітко спланована заздалегідь спецоперація із інсценуваннями та фейками», – написав Стерненко.

Ще одне відео, яке російські окупанти публікували від імені «ДНР» сьогодні, могло бути зняте набагато раніше.

«Йдеться про відео «атаки ЗСУ» нібито поблизу Горлівки. Його оприлюднили 18.02.2022. Але його метадані свідчать про те, що насправді файл було створено ще 08.02.2022, а у його назві взагалі є інша дата – 04.02.2021. За рік і 2 тижні до здійснення російською федерацією активних бойових дій! Російська державна пропаганда вже таскає це заздалегідь зняте постановне відео у себе на телебаченні», – додав Стерненко.

Відео із «спробою української ДРГ» підірвати ємності із хлором у районі Горлівки, опубліковане 18 лютого, згідно з метаданими, було створено 8 лютого. На це звернув увагу правозахисний проект Gulаgu. nеt.

Нагадаємо, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.